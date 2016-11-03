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Пожар уничтожил микроавтобус, пламя от которого перекинулось на дом

3 ноября 2016, 09:49
В МЧС позвонили слишком поздно.

Накануне в Омске на улице 8 Ремесленная горели частный дом размером 8 на 10 метров, а также микроавтобус Citroen Jumper 2013 года выпуска.

К моменту прибытия четырех пожарных автомобилей и 20 человек личного состава кровля здания на всей площади уже горела открытым огнем, как и автомобиль. В результате этого пожара кровля дома повреждена и разобрана, микроавтобус восстановлению не подлежит. Травмированных и погибших при пожаре не было.

Отмечается, что в качестве условий развития пожара выступили позднее обнаружение воспламенения, а также несвоевременное сообщение о случившемся в пожарную охрану. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара, кроме того, оценивается материальный ущерб.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано за 18 минут, общее время ликвидации пожара составило один час и девять минут.


По материалам пресс-службы ГУ МЧС РФ по Омской области

Фото: иллюстрация

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