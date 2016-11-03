Пожар уничтожил микроавтобус, пламя от которого перекинулось на дом

К моменту прибытия четырех пожарных автомобилей и 20 человек личного состава кровля здания на всей площади уже горела открытым огнем, как и автомобиль. В результате этого пожара кровля дома повреждена и разобрана, микроавтобус восстановлению не подлежит. Травмированных и погибших при пожаре не было.