Полмиллиарда рублей потратят на аренду авто для депутатов

Далее в своем исследовании «Новые Известия» изучили опыт регионов и провели сравнение с заграницей. Депутат от Хакасии Олег Иванов ответил, что он не имеет служебной машины. В их Верховном совете лишь один автомобиль закреплен за главой Горсовета. Александр Песке, журналист из Швейцарии, рассказал, что у них вообще нет такого понятия как служебный транспорт для депутата. Все ездят на личных автомобилях или общественном транспорте.