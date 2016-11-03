Полмиллиарда рублей потратят на аренду авто для депутатов

Фантастические условия на транспортировку народных избранников заложены в главном финансовом документе Мосгордумы. 458 млн бюджетных рублей на аренду служебных авто на 2 года. Передвигаться депутаты будут не на отечественных «Жигулях», а на 48 автомобилях бизнес-класса, 10 иномарках подешевле и на 1 микроавтобусе. «
Простым делением суммы затрат на число депутатов (а их в Мосгордуме 45 человек) журналисты для начала вычислили транспортные расходы на одного человека. Получилось 10 млн 177 тысяч рублей и 77 копеек на одного депутата. И это на фоне кризиса и сокращения бюджетного финансирования социальных затрат в Москве.
А может пересесть на личный автомобиль или такси? Задали вопрос журналисты. Не тут было. Большая часть московских народных представителей давать комментарий отказалась, сославшись на крайнюю занятость.
Далее в своем исследовании «Новые Известия» изучили опыт регионов и провели сравнение с заграницей. Депутат от Хакасии Олег Иванов ответил, что он не имеет служебной машины. В их Верховном совете лишь один автомобиль закреплен за главой Горсовета. Александр Песке, журналист из Швейцарии, рассказал, что у них вообще нет такого понятия как служебный транспорт для депутата. Все ездят на личных автомобилях или общественном транспорте.
Но, если все-таки без машины никак, может быть тогда такси? Подсчет «НИ» показал, если взять расценки Яндекс.Такси и предположить, что каждый депутат совершит 3-5 поездок на 1 тыс. рублей, то в этом случае за два года на весь депутатский корпус будет израсходовано 22 млн. 500 тысяч рублей.
Разница колоссальная. При поездках на такси депутаты Мосгордумы потратят в 20,3 раза меньше, чем запланировано на аренду транспорта для слуг народа в 2017-2018 годах.
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