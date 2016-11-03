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«Первый канал» сообщил о транспортном коллапсе, грозящем Омску

3 ноября 2016, 13:37
Из-за долгов автобусы не выйдут на маршрут.

Накануне на «Первом канале» в дневных новостях вышел сюжет про Омск. Федеральный канал сообщил, что в городе «из-за долгов транспорт может не выйти на маршруты и ситуацией уже заинтересовалась прокуратура».

Отмечается, что долг за топливо достиг почти 400 миллионов, соответственно, в скором времени автобусы не чем будет заправлять, и они не выйдут на маршруты. При этом убытки, по данным региональных СМИ, собираются компенсировать за счет повышения стоимости проезда.

Уже в октябре на территории области зафиксированы сбои в транспортном сообщении между районами и областным центром.

Ранее портал Gorod.55 сообщал о проблеме с омским перевозчиком, который не вышел на свои маршруты, поставив 45 автобусов на прикол. Возникшую ситуацию между ООО «Дилижанс» и региональным минпромом рассматривал областной Арбитражный суд. В итоге, перевозчик лишился всех транспортных карт маршрутов, а ведомство готовится к новым торгам, чтобы назначить перевозчика в южных направлениях.

В регионе начата прокурорская проверка по причине массового невыхода автобусов на линию Омск-Тара.

Напомним, что в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, ни один автобус не вышел в рейс по десяти внутригородских маршрутам.

Областная прокуратура в течение 30-ти дней, установленных законом, проверит законность действий руководства транспортного предприятия. По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении «Омскоблавтотранса» к административной ответственности.

По словам Динары Тулеевой, старшего помощника прокурора Омской области,
в августе 2016 года региональное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий действовало вопреки установленному законодательству, изменив регулируемые маршруты на нерегулируемые, тем самым передав перевозчикам полномочия в сфере определения стоимости проезда. Однако, это исключило возможность субсидирования убыточных маршрутов, что, в свою очередь, негативно сказалось на интересах населения, сообщает федеральный канал.


Фото: скриншот с сюжета "Первого канала"

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