«Первый канал» сообщил о транспортном коллапсе, грозящем Омску

Накануне на
Отмечается, что долг за топливо достиг почти 400 миллионов, соответственно, в скором времени автобусы не чем будет заправлять, и они не выйдут на маршруты. При этом убытки, по данным региональных СМИ, собираются компенсировать за счет повышения стоимости проезда.
Уже в октябре на территории области зафиксированы сбои в транспортном сообщении между районами и областным центром.
Ранее портал Gorod.55 сообщал
Напомним, что в течение двух дней, 31 октября и 1 ноября, ни один автобус не вышел в рейс по десяти внутригородских маршрутам.
Областная прокуратура в течение 30-ти дней, установленных законом, проверит законность действий руководства транспортного предприятия. По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении «Омскоблавтотранса» к административной ответственности.
По словам Динары Тулеевой, старшего помощника прокурора Омской области,
в августе 2016 года региональное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий действовало вопреки установленному законодательству, изменив регулируемые маршруты на нерегулируемые, тем самым передав перевозчикам полномочия в сфере определения стоимости проезда. Однако, это исключило возможность субсидирования убыточных маршрутов, что, в свою очередь, негативно сказалось на интересах населения, сообщает федеральный канал.
Фото: скриншот с сюжета "Первого канала"