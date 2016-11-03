«Первый канал» сообщил о транспортном коллапсе, грозящем Омску

Отмечается, что долг за топливо достиг почти 400 миллионов, соответственно, в скором времени автобусы не чем будет заправлять, и они не выйдут на маршруты. При этом убытки, по данным региональных СМИ, собираются компенсировать за счет повышения стоимости проезда.