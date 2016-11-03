Перекрытие движения в центре Омска, схема движения автобусов изменится

Движение в центре Омска будет перекрыто в связи с проведением митинга и демонстрации. Ограничение транспортного сообщения запланировано на понедельник, 7 ноября, с 10:00 до 12:15 часов по улице Ленина от улицы Интернациональная до улицы Лермонтова, сообщает пресс-служба администрации города.