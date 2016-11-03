Перекрытие движения в центре Омска, схема движения автобусов изменится

Движение в центре Омска будет перекрыто в связи с проведением митинга и демонстрации. Ограничение транспортного сообщения запланировано на понедельник, 7 ноября, с 10:00 до 12:15 часов по улице Ленина от улицы Интернациональная до улицы Лермонтова, сообщает пресс-служба администрации города.
В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта:
- автобусы, направляющиеся по маршруту №73, с улицы Красный путь поедут по Интернациональной, Гагарина, проспекту Карла Маркса, улице Маяковская, далее вернувшись к утвержденным схемам;
- автобусы маршрута №94, направляющиеся в сторону Амурского поселка, будут направлены с моста имени 60-летия Победы на улицу Фрунзе;
- автобусы маршрута №50 направятся в центре города с проездом до остановки «Дом туриста».
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