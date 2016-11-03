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Омичка купила консервы с трупом мыши внутри

3 ноября 2016, 15:49
Доследственная проверка.

По факту обнаружения жительницей Омска в банке с рыбными консервами трупа мыши региональным следкомом начато расследование.

Следователи сообщают, что информация об инциденте поступила из региональных СМИ.

Кроме разложившихся останков мыши, в банке с консервами омичкой были обнаружены осколки стекла.

Данное правонарушение предусматривается ст. 238 УК РФ.

Следователям необходимо установить все обстоятельства произошедшего инцидента, по результатам проверки принять процессуальное решение по ст.145 УПК РФ.

По материалам СУ СК РФ по Омской области
Фото: gtrk-omsk.ru

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