Омичка купила консервы с трупом мыши внутри

По факту обнаружения жительницей Омска в банке с рыбными консервами трупа мыши региональным следкомом начато расследование.
Следователи сообщают, что информация об инциденте поступила из региональных СМИ.
Кроме разложившихся останков мыши, в банке с консервами омичкой были обнаружены осколки стекла.
Данное правонарушение предусматривается ст. 238 УК РФ.
Следователям необходимо установить все обстоятельства произошедшего инцидента, по результатам проверки принять процессуальное решение по ст.145 УПК РФ.