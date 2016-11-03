На омский регион идут 20-градусные морозы, метели и снегопады

Отмечается, что уже 4 и 5 ноября регион попадет под влияние зоны высокого атмосферного давления, которое станет причиной наступления морозной погоды с небольших количеством осадков в виде снега. Ночью, согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», температура будет находиться в интервале от -15 до -20 градусов, днем – от -4 до -9.