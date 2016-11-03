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На омский регион идут 20-градусные морозы, метели и снегопады

3 ноября 2016, 21:15
Погода в регионе.

На Омский регион надвигаются серьезные морозы. Согласно прогнозу гидрометцентра, температура воздуха на территории области опустится вплоть до -20 градусов.

Отмечается, что уже 4 и 5 ноября регион попадет под влияние зоны высокого атмосферного давления, которое станет причиной наступления морозной погоды с небольших количеством осадков в виде снега. Ночью, согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», температура будет находиться в интервале от -15 до -20 градусов, днем – от -4 до -9.

Циклон, который пройдет через территорию региона 6 и 7 ноября, повысит температурный фон, но спровоцирует появление метелей и снегопадов. Тем не менее, 8 ноября ожидается кратковременное возвращение морозов.

Циклоны, пришедшие на территорию области с Европейской территории страны, с 9 по 11 ноября вызовут порывистый ветер и обильные снегопады.


Фото: иллюстрация

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