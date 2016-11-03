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Громкий скандал с ремонтом дорог в Омске - выявлен картельный сговор

3 ноября 2016, 11:25
В ходе расследования рассмотрено 37 аукционов.

Накануне, 1 ноября, областное УФАС возбудило дело в отношении ряда организаций, участвовавших в торгах по ремонту городских дорог. В проведении торгов антимонопольщики усматривают признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», а именно – запрет на соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. Иными словами, участников омских торгов подозревают в картельном сговоре. По закону, соглашения между хозяйствующими субъектами, действующими на одном рынке, и приводящие к изменению (повышению, снижению, поддержанию) цен на торгах, признаются картелем и запрещаются.


В деле фигурируют следующие общества с ограниченной ответственностью: «Сибирский региональный союз», «РосСтройГрупп», Строительная фирма «Континент», «Автодорсервис», «АРТ РемСтрой», «ВЕЛЕС». На данный момент в ходе расследования специалисты омского УФАС выявили признаки сговора между участниками 37 аукционов, проведенных в электронной форме. Все аукционы касались ремонта и восстановления участков дорожной сети в 2016 году.


Проведение аукциона без соперничества между его участниками несвойственно конкурентным закупкам. Из-за отсутствия конкуренции (не реализовано право на участие в торгах), контракты с победителями аукционов заключили по максимально возможной начальной цене, сообщает Вадим Кабаненко, руководитель Омского УФАС.


Специалисты Омского УФАС от официальных комментариев отказываются: информация по данному делу будет известна только по итогам рассмотрения.


- Обычно на рассмотрение дела уходит до трех месяцев и выше. Максимальный срок может занять девять месяцев, - сообщила порталу Gorod55 пресс-секретарь омского УФАС России Марина Девятерикова.

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