Громкий скандал с ремонтом дорог в Омске - выявлен картельный сговор

Накануне, 1 ноября, областное УФАС возбудило дело в отношении ряда организаций, участвовавших в торгах по ремонту городских дорог. В проведении торгов антимонопольщики усматривают признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», а именно – запрет на соглашения хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. Иными словами, участников омских торгов подозревают в картельном сговоре. По закону, соглашения между хозяйствующими субъектами, действующими на одном рынке, и приводящие к изменению (повышению, снижению, поддержанию) цен на торгах, признаются картелем и запрещаются.