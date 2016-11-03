Главный тренер Авангарда оценил эффективность новых игроков

Сегодня, 3 ноября, прошла видеоконференция, в ходе которой наставник «Авангарда» Федор Канарейкин ответил на вопросы болельщиков, в частности главный тренер омичей оценил последние трансферы клуба, оценив их эффективность.
Касательно активно обсуждаемого
Федор Канарейкин сообщил, что на вакантное место легионера, освободившегося после ухода Дерека Роя, будет организован поиск иностранного хоккеиста первых двух звеньев, который сможет стать лидером. В текущем сезоне в составе «Авангарда» Дерек Рой в 21 матче за «ястребов» забросил 5 шайб и отдал 7 результативных передач.
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Наставник «ястребов» отметил, что Осипов может выйти на лед в форме «Авангарда» в ближайшей домашней серии, которая стартует 8 ноября матчем с «Торпедо». Также в состав вернуться Антон Бурдасов и Петр Хохряков, ранее не игравшие из-за травм.
Федор Канарейкин заявил, что время покажет, насколько удачными окажутся последние переходы. По мнению наставника, на трансфертном рынке «Авангард» сработал хорошо.
Фото: hawk.ru