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Главный тренер Авангарда оценил эффективность новых игроков

3 ноября 2016, 15:16
Комментарии главного тренера клуба.

Сегодня, 3 ноября, прошла видеоконференция, в ходе которой наставник «Авангарда» Федор Канарейкин ответил на вопросы болельщиков, в частности главный тренер омичей оценил последние трансферы клуба, оценив их эффективность.

Касательно активно обсуждаемого обмена канадца Дерека Роя, пополнившего состав «ястребов» в начале нынешнего сезона, на Данилу Губарева наставник омичей отметил, что легионеры должны являться лидерами команды, как в тренировочном процессе, так в играх. По словам Федора Канарейкина, его не устраивала работа Роя в обороне. Также специалист обратил внимание на тот факт, что тренерский штаб пробовал выпускать форварда на лед в разных сочетаниях, но рвения и самоотдачи в действиях хоккеиста главный тренер не видел.

Федор Канарейкин сообщил, что на вакантное место легионера, освободившегося после ухода Дерека Роя, будет организован поиск иностранного хоккеиста первых двух звеньев, который сможет стать лидером. В текущем сезоне в составе «Авангарда» Дерек Рой в 21 матче за «ястребов» забросил 5 шайб и отдал 7 результативных передач.

По трансферу Александра Осипова, который пришел в клуб, сменив Андрея Кутейкина, наставник омичей отметил, что клуб приобрел защитника с правым хватом клюшки, который требовался команде. Также Федор Канарейкин обратил внимание на тот факт, что Осипов обладает неплохим броском.

Наставник «ястребов» отметил, что Осипов может выйти на лед в форме «Авангарда» в ближайшей домашней серии, которая стартует 8 ноября матчем с «Торпедо». Также в состав вернуться Антон Бурдасов и Петр Хохряков, ранее не игравшие из-за травм.

Федор Канарейкин заявил, что время покажет, насколько удачными окажутся последние переходы. По мнению наставника, на трансфертном рынке «Авангард» сработал хорошо.



Фото: hawk.ru

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