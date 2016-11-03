Главный тренер Авангарда оценил эффективность новых игроков

Касательно активно обсуждаемого обмена канадца Дерека Роя , пополнившего состав «ястребов» в начале нынешнего сезона, на Данилу Губарева наставник омичей отметил, что легионеры должны являться лидерами команды, как в тренировочном процессе, так в играх. По словам Федора Канарейкина, его не устраивала работа Роя в обороне. Также специалист обратил внимание на тот факт, что тренерский штаб пробовал выпускать форварда на лед в разных сочетаниях, но рвения и самоотдачи в действиях хоккеиста главный тренер не видел.