Американский актер Стивен Сигал стал гражданином России

Известный американский актер, мастер восточных единоборств, Стивен Сигал 3 ноября стал гражданином Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации президента России.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединённых Штатах Америки» - документ подписан президентом Владимиром Путиным.
Стивен Сигал, к слову, для России человек не чужой. Как сообщается в его биографических данных, некоторые родственники актера были гражданами нашей страны. По одной версии, бабушка и дедушка по отцовской линии переехали в США из Санкт-Петербурга. По другой – корни Сигала простираются на Дальний Восток, в один из буддийских районов России.
В настоящее время у Стивена Сигала тройное гражданство: США, Сербии и России. Актер получил широкую известность благодаря своим ролям в фильмах, где он демонстрировал свое мастерство владения восточными единоборствами. Сигал в совершенстве владеет боевыми искусствами карате и айкидо.
У Владимира Путина и Стивена Сигала теплые отношения, в том числе благодаря спортивному увлечению нашего президента дзюдо.