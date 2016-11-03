Американский актер Стивен Сигал стал гражданином России

Стивен Сигал, к слову, для России человек не чужой. Как сообщается в его биографических данных, некоторые родственники актера были гражданами нашей страны. По одной версии, бабушка и дедушка по отцовской линии переехали в США из Санкт-Петербурга. По другой – корни Сигала простираются на Дальний Восток, в один из буддийских районов России.