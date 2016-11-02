«Золотые луга» не выпускает фальсификата, проверено Россельхознадзором

«Наша компания всегда открыта для экспертной оценки, мы абсолютно уверены и в качестве продукции, и в соответствии условий производства всем существующим нормам. Качество, натуральность и полезность продуктов подтверждается короткими сроками хранения, а также высоким спросом у потребителей, в том числе на различных выставках и ярмарках. Особенно приятно, что наши заслуги признаны не только покупателями, но и специалистами Россельхознадзора», - отметила генеральный директор АО «Золотые луга» Евгения Чемеренко.