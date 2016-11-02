«Золотые луга» не выпускает фальсификата, проверено Россельхознадзором

Крупный производитель молочной продукции АО «Золотые луга» по результатам проверок вошел в Список Честных производителей молочной продукции, который формирует Россельхознадзор и получил медаль «За отвагу» - специальная маркировка для честных производителей.
Эксперты высоко оценили открытость предприятия и высокое качество продуктов компании.
Россельхознадзор проводит мероприятия для выявления фальсификации и нарушений требований безопасности при производстве молочных продуктов. Продукция «Золотых лугов» была исследована многократно и ни разу не были выявлены ни фальсификация, ни нарушения требований по безопасности.
Отметим, что из 85-ти предприятий Российской Федерации, которые попали в данный список, лишь три представителя Уральского федерального округа. Медаль «За отвагу» получила только компания АО «Золотые луга». Данная награда вручается за открытость производства к проверочным и мониторинговым мероприятиям специалистов надзорного ведомства.
«Наша компания всегда открыта для экспертной оценки, мы абсолютно уверены и в качестве продукции, и в соответствии условий производства всем существующим нормам. Качество, натуральность и полезность продуктов подтверждается короткими сроками хранения, а также высоким спросом у потребителей, в том числе на различных выставках и ярмарках. Особенно приятно, что наши заслуги признаны не только покупателями, но и специалистами Россельхознадзора», - отметила генеральный директор АО «Золотые луга» Евгения Чемеренко.
Справка
АО «Золотые Луга» является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат «Ситниковский» и молочный комбинат «Ишимский». В МК «Ситниковский» находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: «Золотые луга», «Ситниковское», «Живи здорОво!».
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