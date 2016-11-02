Город55
ГлавноеВсе новости

За отдых на Иртыше омичам грозит штраф в 1 млн рублей и 3 года тюрьмы

2 ноября 2016, 15:09
Возбуждено уголовное дело.

Двум омичам грозит лишение свободы и наказание в виде штрафа размером до 1 миллиона рублей за одну пойманную рыбу во время отдыха на Иртыше в Тевризском районе.

Инспектор территориального управления Росрыболовства обратился с заявлением в полицию о привлечении к ответственности двух браконьеров за вылов рыбы ценной породы. Сибирский осетр, обнаруженный у рыбаков при задержании, занесен в Красную книгу Российской Федерации.

По словам сотрудника Росрыболоводства, ранним утром в районе деревни Бородинка в районе 1250 километра Иртыша, были задержаны двое: 38-летний житель Тевризского района и его друг, 61-летний омич, который приехал в гости к первому. Товарищи решили порыбачить. Они взяли моторную лодку и сеть. Уловом того дня стал осетр. Но, как отметил инспектор, данная порода рыб занесена в Красную книгу России, что уже является нарушением норм уголовного законодательства.

В ходе проверки, назначенной по данному факту, установлено: водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму 10 тыс рублей.

Параллельно дознавателем ОМВД России по Тевризскому району возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ.

С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, а именно лодка с подвесным мотором и сеть. Они приобщены к материалам уголовного дела. Также сотрудниками правоохранительных органов был конфискован и уничтожен улов.

Высшей мерой наказания за незаконную добычу ценных водных биологических ресурсов, которые занесены в Красную книгу, является лишение свободы на срок 3 года со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.


По материалам пресс-службы ОМВД России по Тевризскому району


#Новости#Экология#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31