За отдых на Иртыше омичам грозит штраф в 1 млн рублей и 3 года тюрьмы

По словам сотрудника Росрыболоводства, ранним утром в районе деревни Бородинка в районе 1250 километра Иртыша, были задержаны двое: 38-летний житель Тевризского района и его друг, 61-летний омич, который приехал в гости к первому. Товарищи решили порыбачить. Они взяли моторную лодку и сеть. Уловом того дня стал осетр. Но, как отметил инспектор, данная порода рыб занесена в Красную книгу России, что уже является нарушением норм уголовного законодательства.