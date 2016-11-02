В РПЦ защищают скандальную оперу про Христа, отмененную в Омске

Накануне спектакль прошел на сцене тюменской филармонии, причем местные активисты также возражали против показа. Обращения верующие направили губернатору, в Генпрокуратуру, в УМВД и даже звонили Мединскому. Активисты уверены, что рок-опера – это публичное надругательство над их чувствами.



Ранее рок-оперу запретили к показу в Минске и Могилеве, также в Ростове-на-Дону и Гомеле. Когда «Иисус Христос - суперзвезда» впервые сыграли на сцене в 1971 году, опера стала сенсацией, хотя авторы переживали, что обращение к религиозным мотивам в рок-произведении может оскорбить верующих слушателей. Российские зрители впервые увидели постановку в Санкт-Петербурге в 1990 году.