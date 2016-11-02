В РПЦ защищают скандальную оперу про Христа, отмененную в Омске

В Московском патриархате не согласились с активистами, требующими запрета показа рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» в ряде российских регионов. Согласно заявлению Владимира Легойда, главе синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом, «церковь не подавляет творчество», и благословляет художников, черпающих в сюжетах Евангелия вдохновение для своих произведений, сообщает Интерфакс.
Активистов Легойда призывает различать неканоническое и кощунственное изображение святыни: между ними пропасть, незаметная «только культурно близорукому человеку». По его словам, данная опера «многих привела в Церковь».
Творцы подобных произведений не станут ни евангелистами, ни святыми отцами, поскольку их работы не относятся к церковной традиции. Такие произведения априори не могут иметь догматический либо канонический авторитет, их могут принимать или не принимать, спорить о них. Основанные на библейских сюжетах, они представляют в искусстве отблески христианской культуры.
Напомним, в Омске показ спектакля петербургского театра «Рок-опера» не состоялся. Общественность связывает отмену показа с обращением в мэрию организации «Семья, любовь, Отечество», от имени верующих потребовавших запретить спектакль. После этого распространились сведения о решении руководителя Музтеатра отменить показ. Областной Минкульт утверждает, что спектакль снял сам прокатчик, объяснив отсутствием коммерческого интереса.
Накануне спектакль прошел на сцене тюменской филармонии, причем местные активисты также возражали против показа. Обращения верующие направили губернатору, в Генпрокуратуру, в УМВД и даже звонили Мединскому. Активисты уверены, что рок-опера – это публичное надругательство над их чувствами.
Ранее рок-оперу запретили к показу в Минске и Могилеве, также в Ростове-на-Дону и Гомеле. Когда «Иисус Христос - суперзвезда» впервые сыграли на сцене в 1971 году, опера стала сенсацией, хотя авторы переживали, что обращение к религиозным мотивам в рок-произведении может оскорбить верующих слушателей. Российские зрители впервые увидели постановку в Санкт-Петербурге в 1990 году.
Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» периодически упоминается в материалах пресс-службы Московской патриархии. Уже в 2007 году в интервью владыки Илариона (Алфеева), епископа Венского и Австрийского есть высказывание по «произведению, относящемуся к области популярной музыки, но проникнутому высоким духовным содержанием». Произведение не соответствует церковным критериям, но у авторов и не было задачи дать каноничный образ Христа. Данная рок-опера «блестяще, …средствами современной музыки на доступном молодежи языке» раскрывает библейский сюжет.