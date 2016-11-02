В России объявили эпидемию ВИЧ, болен каждый 50-й житель

Напомним, ВИЧ можно заразиться при незащищенном половом контакте, при попадании вируса в кровь, если при оказании медицинских и косметических услуг используется нестерильный инструментарий, при переливании зараженной донорской крови, при внутривенном употреблении наркотиков. Вирус может передаться от инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов или грудного вскармливания), однако своевременные меры профилактики снижают риск заражения малыша до 2% и менее. При бытовых контактах (объятиях, рукопожатиях), при укусах насекомых вирус не передается.