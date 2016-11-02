В России объявили эпидемию ВИЧ, болен каждый 50-й житель

В Свердловской области официально объявили эпидемию ВИЧ: инфицирован каждый 50-й житель региона. По данным Горздрава показатель заболеваемости ВИЧ достиг эпидемического уровня и продолжает расти. На 100 тысяч населения приходится 1826 ВИЧ-инфицированных людей.
Территория региона заражена вирусом более, чем на 1%, сообщает замначальника Горздрава Татьяна Савинова. Зарегистрированных случаев заражения в Екатеринбурге насчитывается порядка 27 тысяч. По статистике, 52% инфицированных получили вирус через шприцы при употреблении наркотиков, а 46% заражаются при незащищенных половых контактах, сообщает
В Омском регионе цифры пока не столь угрожающие. По данным на 1 октября 2016 года в Омской области зарегистрировано 14 365 случаев ВИЧ-инфекции, показатель зараженности составляет 726,2 на 100 тысяч населения, сообщают в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
За последние десять месяцев зарегистрировано 1640 случаев. Наибольший показатель заболеваемости за этот период отмечен в Ленинском округе, где зафиксировано 239 случаев. В области максимальное количество случаев (29) зафиксировано в Нововаршавском районе. По данным эпидемиологических исследований, за 2015 год при употреблении наркотиков внутривенно произошло 56% заражений, половым путем – 43,4% (годом ранее – 36,3%). 16,8% из ВИЧ-инфицированных были выявлены в местах лишения свободы.
Омский показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 1,8 раза выше уровня по стране, при этом в 1,3 раза ниже уровня по СФО, сообщает региональный Роспотребнадзор. Среди регионов СФО Омский регион на шестом месте по заболеваемости ВИЧ и на седьмом – по пораженности. Больше половины ВИЧ-инфицированных (52,6%) составляют омичи в возрасте 30-39 лет, количество жителей в возрасте 20-29 лет – 23,9%. Среди заболевших преобладают мужчины, 69%.
Напомним, ВИЧ можно заразиться при незащищенном половом контакте, при попадании вируса в кровь, если при оказании медицинских и косметических услуг используется нестерильный инструментарий, при переливании зараженной донорской крови, при внутривенном употреблении наркотиков. Вирус может передаться от инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов или грудного вскармливания), однако своевременные меры профилактики снижают риск заражения малыша до 2% и менее. При бытовых контактах (объятиях, рукопожатиях), при укусах насекомых вирус не передается.
Сдать анализ на ВИЧ жители могут в любой медорганизации области.