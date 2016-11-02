В омском правительстве заместитель губернатора может уйти в отставку

Также упоминается версия, что в омском правительстве ожидается очередная оптимизация. В результате, полномочия Вижевитовой будут переданы первому замгубернатора Андрею Новоселову. В качестве подтверждения приводятся слова губернатора на одном из заседаний инвестиционного совета. «Численность органов исполнительной власти увеличиваться не будет, будут только сокращения», – сказал Виктор Назаров.