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В омском правительстве заместитель губернатора может уйти в отставку

2 ноября 2016, 10:49
Аппаратная оптимизация.

Татьяна Вижевитова неслучайно ушла на больничный, вполне вероятно, что в ближайшее время она может покинуть свой пост. Об этом сообщает «Независимая газета». По неофициальной информации, губернатор региона недоволен ее работой в социальном блоке.

«НГ» сообщает, что уже готовились документы об отставке, но Татьяна Вижевитова, как опытный чиновник – заболела. «С теми, кто срывает поставленные задачи, будут расставаться. Все министры и заместители губернатора имеют эффективный контракт с системой KPI (ключевые показатели эффективности)», – сообщил источник «НГ» в региональном кабинете министров.

Также упоминается версия, что в омском правительстве ожидается очередная оптимизация. В результате, полномочия Вижевитовой будут переданы первому замгубернатора Андрею Новоселову. В качестве подтверждения приводятся слова губернатора на одном из заседаний инвестиционного совета. «Численность органов исполнительной власти увеличиваться не будет, будут только сокращения», – сказал Виктор Назаров.

Кроме того, федеральное издание приводит мнение политолога Михаила Андреева, который считает, что в случае увольнения, человек с таким опытом работы как Вижевитова, надолго без работы не останется.

В главном управлении информационной политики Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что никаких официальных документов, подтверждающих увольнение Татьяны Вижевитовой, у них нет.

Фото: иллюстрация

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