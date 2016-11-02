Tele2 соединяет Гибралтар и Марокко

Также пользователям Tele2 доступен высокоскоростной мобильный интернет по цене 25 рублей за один мегабайт в Гибралтаре и 50 рублей за один мегабайт в Марокко. Кроме выгодных базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции, которые позволяют оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Услуга «Разговоры без границ» дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 рублей за минуту, при этом абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. Благодаря опции «Интернет за рубежом» 10 Мб данных в Гибралтаре можно скачать за 100 рублей, а в Марокко тот же объем трафика будет стоить 300 рублей в сутки.