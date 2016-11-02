Tele2 соединяет Гибралтар и Марокко

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает роуминг в сети Gibtelecom (Гибралтар) и в марокканской Medi Telecom (Meditel). Теперь абоненты Tele2 могут пользоваться в этих странах услугами голосовой связи и мобильным интернетом по выгодным ценам.
На территории Гибралтара абонентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 15 рублей за минуту входящего и исходящего вызова на все номера стран СНГ и Европы. Стоимость минуты звонка в Африку, Азию и Австралию составит 35 рублей. Передача одного SMS или MMS обойдется путешественнику в 6 рублей.
Выгодный автоматический роуминг предоставляется пользователям Tele2 и в Марокко. Абонент заплатит 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость исходящих текстовых и мультимедийных сообщений составит 12 рублей.
Также пользователям Tele2 доступен высокоскоростной мобильный интернет по цене 25 рублей за один мегабайт в Гибралтаре и 50 рублей за один мегабайт в Марокко. Кроме выгодных базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции, которые позволяют оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Услуга «Разговоры без границ» дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 рублей за минуту, при этом абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. Благодаря опции «Интернет за рубежом» 10 Мб данных в Гибралтаре можно скачать за 100 рублей, а в Марокко тот же объем трафика будет стоить 300 рублей в сутки.
Подробная информация об условиях предоставления услуг мобильной связи Tele2 в роуминге доступна на сайте компании
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах и обслуживает 38,9 миллиона абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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