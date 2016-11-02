Стоимость проезда в транспорте может увеличиться

Возглавляющая департамент финансов администрации города Инна Парыгина заявила, что субсидирование бюджетного транспорта бюджетом не предусмотрено, что, скорее всего, спровоцирует увеличение стоимости проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах, сообщает « Омск Здесь ».



Подорожание проезда в общественном транспорте связывается со снижением в автобусах пассажиропотока за последние несколько лет с 70% до 30%. При этом Инна Парыгина отметила, что при сохранении цены проезда на уровне 22 рублей, для компенсации разницы в тарифе на весь год понадобится 700 миллионов рублей, но в бюджете на эту цель заложен только 251 миллион рублей.