Стоимость проезда в транспорте может увеличиться

На комитете Горсовета сегодня, 2 ноября, рассматривался проект бюджета Омска на 2017 год. Оказалось, что денежных средств для сдерживания роста цен проезда в общественном транспорте нет.
Возглавляющая департамент финансов администрации города Инна Парыгина заявила, что субсидирование бюджетного транспорта бюджетом не предусмотрено, что, скорее всего, спровоцирует увеличение стоимости проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах, сообщает «
Подорожание проезда в общественном транспорте связывается со снижением в автобусах пассажиропотока за последние несколько лет с 70% до 30%. При этом Инна Парыгина отметила, что при сохранении цены проезда на уровне 22 рублей, для компенсации разницы в тарифе на весь год понадобится 700 миллионов рублей, но в бюджете на эту цель заложен только 251 миллион рублей.
До 20 декабря Региональная энергетическая комиссия назовет окончательную цифру затрат на перевозку одного пассажира. Как сообщила порталу Gorod55.ru помощник председателя РЭК Омской области Ирина Безъязыкова, их ведомство разрабатывает экономически обоснованную цену проезда, т. е. себестоимость пассажироперевозок, с учетом всех факторов, отдельно по каждому ПАТП. По предварительной информации, сегодня диапазон себестоимости варьируется от 26 до 29 рублей.
Кроме того, в департаменте транспорта администрации Омска порталу Gorod55.ru затруднились назвать стоимость проезда в общественном транспорте, которая бы устроила ведомство. Отмечается, что это будет зависеть от решения РЭК.
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