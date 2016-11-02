Руководители «Восточного» провели лекции для омских студентов

В этом году банк стал участником Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности», которая проводится при поддержке Правительства РФ, поэтому собственные образовательные мероприятия стали вкладом банка в это важное дело.

В Омске перед учащимися выступил руководитель макрорегиона по Алтайскому краю, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Тюменской областям и ХМАО Вячеслав Овсянников. Студенты активно интересовались современной ситуацией в финансовом секторе, актуальными кредитными продуктами, в том числе и в банке. Обсуждалось также, как свести баланс активов и пассивов, на примере бюджета обычного студента.