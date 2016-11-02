Руководители «Восточного» провели лекции для омских студентов

Представители «Восточного» провели лекции-семинары по вопросам финансовой грамотности для студентов Омского колледжа предпринимательства и права.
В этом году банк стал участником Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности», которая проводится при поддержке Правительства РФ, поэтому собственные образовательные мероприятия стали вкладом банка в это важное дело.
В Омске перед учащимися выступил руководитель макрорегиона по Алтайскому краю, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Тюменской областям и ХМАО Вячеслав Овсянников. Студенты активно интересовались современной ситуацией в финансовом секторе, актуальными кредитными продуктами, в том числе и в банке. Обсуждалось также, как свести баланс активов и пассивов, на примере бюджета обычного студента.
По словам Вячеслава Овсянникова, прошедшее мероприятие не было похоже на заурядную лекцию, «скорее это был интерактивный урок продолжительностью чуть более часа».
«Аудитория студентов оказалась на редкость активна. После просмотра мультфильм про активы и пассивы. более 100 человек оживленно обсуждали предложенные к теме вопросы. Трижды добровольцы выходили «к доске» и принимали участие в решении конкретных задач: составление личного финансового плана, баланса (личных активов и пассивов), расчет процентов по вкладам. Просить никого не приходилось, как говорится, был «лес рук», — поделился директор макрорегиона.
Полноту представленного материала отметили и в Омском колледже предпринимательства и права.
«На лекции были освящены вопросы рационального использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского поведения. Эксперты обратили внимание слушателей не только на положительные стороны банковских продуктов, но и объяснили риски, присущие тому или иному финансовому инструменту. Мы благодарим банк за сотрудничество и за усилия в подготовке высококвалифицированных специалистов», — заключила директор заведения Лариса Кочемайкина.
Представители «Восточного» продолжат проведение образовательных встреч со студентами Сибири. Уже запланированы подобные лекции-семинары в учебных заведениях Красноярска и Иркутска. Присоединиться к «Дням финансовой грамотности» может любой вуз, который готовит специалистов экономических и управленческих специальностей.
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