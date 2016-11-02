Пожар в многоквартирном доме, эвакуация жильцов, один погибший

Накануне во время тушения пожара многоквартирного 2-этажного дома в Кировском округе спасатели обнаружили тело погибшего молодого мужчины. По предварительным данным причиной гибели в пожаре стало неосторожное курение.
Информация о возгорании на улице Мостоотряд поступила в дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях вчера в 05:53. На место пожара выехали 15 сотрудников МЧС и 3 единицы техники, также было привлечено звено газодымовой защиты, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.
Стоит отметить, что самостоятельно по маршевым лестницам эвакуировались 13 жильцов двухэтажного дома.
На момент прибытия пожарных расчетов шел дым из окна на втором этаже. Работа спасателей до полной ликвидации пожара составила 5 минут.
По информации УМВД России по Омской области, во время тушения возгорания в комнате был обнаружен труп мужчины 1980 года рождения.
Предварительно установлена причина происшествия – неосторожность при курении.
В связи с тем, что сообщение о пожаре в службу спасения поступило поздно и несвоевременно однокомнатная квартира площадью 18 кв. метров полностью закопчена. Кроме жизни молодого человека, не удалось спасти мебель и вещи домашнего обихода.
По информации пресс-служб ГУ МЧС России по Омской области, УМВД России по Омской области
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