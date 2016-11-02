Пожар в многоквартирном доме, эвакуация жильцов, один погибший

Информация о возгорании на улице Мостоотряд поступила в дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях вчера в 05:53. На место пожара выехали 15 сотрудников МЧС и 3 единицы техники, также было привлечено звено газодымовой защиты, сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области.