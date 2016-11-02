Под Омском ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся, трое пострадавших

В результате автоаварии в Таврическом районе пострадали трое, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
В отдел полиции по Таврическому району около 14:30 поступило сообщение из медучреждения о дорожно-транспортном происшествии.
Предварительно: 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, без признаков опьянения, двигался по автодороге Таврическое-село Луговое, в районе 8-го километра не справившись с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, а затем перевернулся.
Двое пассажиров «семерки» - мужчина и женщина 1962 и 1973 годов рождения соответственно, а также сам водитель обратились к медикам.
Назначенная проверка установит все причины и обстоятельства произошедшего.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области