Под Омском ВАЗ вылетел в кювет и перевернулся, трое пострадавших



Предварительно: 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, без признаков опьянения, двигался по автодороге Таврическое-село Луговое, в районе 8-го километра не справившись с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, а затем перевернулся.