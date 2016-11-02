Омский спектакль номинирован на Золотую Маску



Чтобы сформировать список номинантов эксперты драматического театра и театра кукол посмотрели в театрах и на видеозаписях 614 спектаклей, а эксперты музыкального театра – 325 спектаклей более чем в ста российских городах. В лонг-лист «Золотой Маски», куда традиционно входят наиболее заметные спектакли театрального сезона, вошли два омских театра – ТЮЗ со спектаклем «1984» и Драмтеатр с постановкой «Мария».