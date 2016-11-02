Омский спектакль номинирован на Золотую Маску

На сайте российского национального фестиваля «Золотая Маска» опубликован список номинантов на получение премии. Спектакль «Мария», поставленный в Омском академическом театре драмы по пьесе Исаака Бабеля, представлен к премии в пяти драматических номинациях: Спектакль малой формы, Работа режиссера, Женская роль, Мужская роль второго плана, Работа художника по свету.
Чтобы сформировать список номинантов эксперты драматического театра и театра кукол посмотрели в театрах и на видеозаписях 614 спектаклей, а эксперты музыкального театра – 325 спектаклей более чем в ста российских городах. В лонг-лист «Золотой Маски», куда традиционно входят наиболее заметные спектакли театрального сезона, вошли два омских театра – ТЮЗ со спектаклем «1984» и Драмтеатр с постановкой «Мария».
Фестиваль пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. Итоговая Церемония, на которой будут награждены победители состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Профессиональная премия «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как награда за лучшие работы театрального сезона во всех видах искусства. Премию проводят СТД, федеральный Минкульт, Правительство Москвы и Дирекция фестиваля «Золотая маска».
Напомним, премьера «Марии» состоялась 2 февраля в 2016 году. Спектакль идет в одном действии, всего в пьесе восемь картин, погружающих зрителя в атмосферу послереволюционного Петрограда, пугающую и реальную.