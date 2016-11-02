Омских маршрутчиков оштрафовали почти на миллион

Ранее, в ходе одного из октябрьских рейдов, среди омских перевозчиков было выявлено более 25 неисправных автомобилей. Также было зафиксировано семь случаев нелегальных перевозок: у водителей отсутствовали карты маршрута. Месяцем ранее проверку не прошли более трети транспортных средств, одиннадцать водителей были привлечены к ответственности за перевозку под видом легкового такси и, опять же, за отсутствие маршрутных карт.