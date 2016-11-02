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Омских маршрутчиков оштрафовали почти на миллион

2 ноября 2016, 11:54
Троим выписаны первые штрафы.

Нелегальные перевозчики в Омске начали получать крупные штрафы: по результатам совместного рейда ГИБДД, Управления госавтонадзора и Минтранса Омской области, выписаны первые штрафы на сумму в 300 тысяч рублей.

В числе выявленных в пассажироперевозках нарушений - отсутствие маршрутных карт. Три перевозчика, ИП Чернов С.Н., ИП Князев А.В., ООО "АРС", были оштрафованы на 300 тысяч каждый за нарушение Федерального закона 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации", сообщают на Омской губернии.

Согласно ФЗ-220, вступившему в силу в июле 2016 года, за нарушения требований к перевозке действует административная ответственность: водитель, нарушивший правила, заплатит пять тысяч рублей; должностное лицо, в чьей деятельности будут выявлены нарушения - тридцать тысяч, а переводчик будет наказан самым крупным штрафом в триста тысяч рублей.

Ранее перевозчики, нарушившие ФЗ-220, получали предупреждения. Однако теперь те, кто не прислушался к требованиям закона и продолжил нелегальную деятельность, будут вынуждены платить штрафы. Добавим, что по ФЗ-220 в отдельных случаях предусмотрено изъятие транспортного средства.

Привлечение перевозчиков-нарушителей к ответственности способствует порядку в транспортной отрасли, также созданию справедливой конкуренции и защите прав пассажиров, повышает безопасность перевозок. Рейды по выявлению нарушений в пассажироперевозках в городе проводятся регулярно, раз в неделю.

Ранее, в ходе одного из октябрьских рейдов, среди омских перевозчиков было выявлено более 25 неисправных автомобилей. Также было зафиксировано семь случаев нелегальных перевозок: у водителей отсутствовали карты маршрута. Месяцем ранее проверку не прошли более трети транспортных средств, одиннадцать водителей были привлечены к ответственности за перевозку под видом легкового такси и, опять же, за отсутствие маршрутных карт.

Фото: Андрей Кутузов

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