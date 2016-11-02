Омские поликлиники признаны одними из лучших в России

Такие выводы позволили сделать результаты социологического исследования качества российского медобслуживания. Согласно данным исследования, проведенного на базе Финансового университета при Правительстве РФ, больше половины омичей (63%) довольны качеством медицинских услуг по месту жительства. Исследование коснулось городов с населением более 500 тысяч человек, также город Грозный; всего были привлечены 36 российских городов и порядка 20 тысяч респондентов.