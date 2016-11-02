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Омские поликлиники признаны одними из лучших в России

2 ноября 2016, 11:22
Пациенты дают самые высокие оценки.

Накануне стало известно, что Омск вошел в пятерку городов России, где пациенты высоко оценивают поликлиники, больницы и деятельность врачей. Местные поликлиники получили самые высокие оценки в стране.

Такие выводы позволили сделать результаты социологического исследования качества российского медобслуживания. Согласно данным исследования, проведенного на базе Финансового университета при Правительстве РФ, больше половины омичей (63%) довольны качеством медицинских услуг по месту жительства. Исследование коснулось городов с населением более 500 тысяч человек, также город Грозный; всего были привлечены 36 российских городов и порядка 20 тысяч респондентов.

Наравне с Омском в перечне городов, где население высоко оценивает местную медицину, оказались Барнаул, Тюмень, Пенза и Грозный, сообщают в пресс-службе областного правительства. Наименьшую удовлетворенность деятельностью существующих лечебных учреждений продемонстрировали жители Волгограда, Иркутска, Махачкалы, Севастополя и Ярославля.

На территории Омского региона с 2014 года регулярно проводится независимая оценка деятельности медицинских учреждений. Жители могут оставить свои отзывы о комфортности условий в больницах, о доступности услуг, открытости медицинской организации. Также внимание уделяется времени ожидания услуги, компетентности, доброжелательности и вежливости специалистов.

По результатам опросов потребителей медицинских услуг в поликлиниках и больницах разбирают выявленные недостатки, организуют совещания. Также для мониторинга качества услуг организованы регулярные встречи главврачей поликлиник с жителями, где можно получить ответы на вопросы и озвучить предложения по улучшению работы. Номера мобильных телефонов главных врачей размещены на стендах в холлах поликлиник.

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