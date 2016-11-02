Омичке, виновной в падении ребенка с 4 этажа, суд вынес приговор

Экс-руководителя участка №5000 «Коммунсервис» Людмилу Калиниченко на основании собранных следственными oрганами СК РФ по Омской области доказательств признали виновной в оказании услyг, которые не отвечают требованиям безопасности здорoвья потребителей, что повлекло причинения тяжкого вреда человеку по неосторожности (п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ).
В обязанности Людмилы Калиниченко, находившейся на протяжении трех лет на должности начальника участка, входил осмотр жилищного фонда, цель которого заключалась в выявлении неисправностей, а также дальнейшей организации ремонта для их устранения. Установлено, что 62-летняя сотрудника УК была осведомлена об отсутствии в одном из домов микрорайона Входной балясины (вертикально расположенного лестничного ограждения) между третьим и четвертым этажами, но никаких действий для устранения этого дефекта не предприняла, подписывая акты осмотров жилого дома без реального проведения осмотра лестниц и их ограждений.
В результате бездействия сотрудницы УК 9 августа прошлого года 4-летний мальчик, поднимавшийся по лестнице вверх, потерял равновесие в месте отсутствия ограждения и выпал в проем на первый этаж. После данного инцидента Калиниченко уволили с ранее занимаемой должности. Женщина в ходе следствия и в суде своей вины не признала.
Калиниченко приговором суда назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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