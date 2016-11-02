Омичке, виновной в падении ребенка с 4 этажа, суд вынес приговор

В обязанности Людмилы Калиниченко, находившейся на протяжении трех лет на должности начальника участка, входил осмотр жилищного фонда, цель которого заключалась в выявлении неисправностей, а также дальнейшей организации ремонта для их устранения. Установлено, что 62-летняя сотрудника УК была осведомлена об отсутствии в одном из домов микрорайона Входной балясины (вертикально расположенного лестничного ограждения) между третьим и четвертым этажами, но никаких действий для устранения этого дефекта не предприняла, подписывая акты осмотров жилого дома без реального проведения осмотра лестниц и их ограждений.