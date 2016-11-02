Омичка заработала миллион, разместив видео в сети

Накануне 17-летняя омичка Ирина Ваймер сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что ее YouTube-канал собрал миллион подписчиков.



«Этот день запишут в историю. Историю моей жизни и творчества», - написала девушка на своей странице, поблагодарив своих зрителей за внимание и поддержку, которые оказывается ей на протяжении двух лет. «Спасибо за мой первый миллион», - резюмировала Ирина.