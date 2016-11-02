Омичка заработала миллион, разместив видео в сети

Накануне 17-летняя омичка Ирина Ваймер сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что ее YouTube-канал собрал миллион подписчиков.
«Этот день запишут в историю. Историю моей жизни и творчества», - написала девушка на своей странице, поблагодарив своих зрителей за внимание и поддержку, которые оказывается ей на протяжении двух лет. «Спасибо за мой первый миллион», - резюмировала Ирина.
В основном Ирина выкладывает ролики с прохождением игр, а также с лайфхаками для ровесников. В настоящее время девушка является одним из самых популярных в Омске блогеров.
Самый популярный ролик Ирины Ваймер посвящен заработку видеоблогеров. Этот сюжет, опубликованный на видеохостинге YouTube в марте прошлого года, собрал к данному моменту почти 1 миллион 700 тысяч просмотров.