Омичи получили 24 года тюрьмы на двоих из-за 10 кг наркотиков

В Омске Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 19-летнего Романа Галимова и 24-летнего Виктора Пяткова, которые признаны виновными в покушении на незаконный сбыт в oсобо крупном размере наркотических средств, кроме того Пятков также осужден за незаконное хранение в крупном размере наркотических средств.