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Омичи получили 24 года тюрьмы на двоих из-за 10 кг наркотиков

2 ноября 2016, 12:27
Решение суда.

В Омске Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 19-летнего Романа Галимова и 24-летнего Виктора Пяткова, которые признаны виновными в покушении на незаконный сбыт в oсобо крупном размере наркотических средств, кроме того Пятков также осужден за незаконное хранение в крупном размере наркотических средств.

Установлено: Пятков в феврале 2016 года с помощью Интернета приобрел для сбыта наркотическое средство, масса которого составила свыше 10 килограммов. После этого вместе с Галимовым молодой человек направился к месту закладки, откуда они забрали пакет с наркотиками.

Тем не менее, реализовать свой замысел злоумышленники не успели, поскольку были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Омской области. В ходе обыска в квартире Пяткова также удалось обнаружить хранимое для личного употребления наркотическое вещество, масса которого составила более 1 грамма.

Галимов вины в совершении преступления не признал, Пятков признал частично. Суд назначил молодым людям наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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