Омич лишился BMW X5 из-за долгов прежнего владельца

Далее Руслан З. из порядочного кредитного заемщика перешел в ранг непорядочного плательщика, перестав вносить в 2015 году положенную сумму на погашение ежемесячного платежа. Тогда представители банка с иском обратились в Октябрьский районный суд города Томска. Из материалов дела выяснилось, что в июле 2014 года, томич продал своего «железного коня», который, напомним, был залоговой базой кредита на 3 миллиона рублей, жителю Омской области Александру Е. Однако, бывший владелец не зарегистрировал право перехода собственности в госавтоинспекции, продав омичу машину, являющуюся, по сути, собственностью банка.