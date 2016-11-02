Омич лишился BMW X5 из-за долгов прежнего владельца

Когда омич узнал, что судебные приставы приедут арестовывать его стильный немецкий кроссовер, он спрятал его в центре города, между офисными зданиями.
Самое обидное в этой ситуации для 31-летнего Александра Е., который считал BMW X5 черного цвета 2009 года выпуска своей собственностью, что заберут машину вовсе не за личные долги, а за долги прежнего владельца – Руслана З.
В Ленинский отдел судебных приставов поступило дело на исполнение по факту взыскания залогового имущества за задолженность по кредитному договору перед АО «Банк «Союз». Залогом являлся как раз вышеупомянутый немецкий кроссовер.
Ранее: в 2012 году житель Томской области Руслан З., оформив кредитный договор в АО «Банк «Союз» на довольно крупную сумму – 3 миллиона рублей, приобрел авто. Кстати, BMW X5, который купил томич, и стал залогом большого кредита.
Далее Руслан З. из порядочного кредитного заемщика перешел в ранг непорядочного плательщика, перестав вносить в 2015 году положенную сумму на погашение ежемесячного платежа. Тогда представители банка с иском обратились в Октябрьский районный суд города Томска. Из материалов дела выяснилось, что в июле 2014 года, томич продал своего «железного коня», который, напомним, был залоговой базой кредита на 3 миллиона рублей, жителю Омской области Александру Е. Однако, бывший владелец не зарегистрировал право перехода собственности в госавтоинспекции, продав омичу машину, являющуюся, по сути, собственностью банка.
Стоит отметить, что за время действия кредитного договора немецкий кроссовер неоднократно отчуждался, но в настоящее время владельцем является Александр Е., и поэтому именно он становится залогодателем и, соответственно, несет все кредитные обязательства по договору с банком. (ст. 353 ГК РФ).
На момент возбуждения исполнительно производства задолженность перед банком составляла 1 млн 738 тыс рублей.
Судебные приставы, выехавшие по месту регистрации Александра Е., не обнаружили заложенный в банке автомобиль. Оказалось, что омич успел его спрятать в центре города по месту работы родного брата, припарковав его на стоянке.
Местонахождение авто было установлено, и наложен на него арест. При этом нынешнему владельцу кроссовера было разъяснено, что по истечении 10-дневного срока с момента ареста автомобиль будет выставлен на публичные торги. Денежные средства, полученные от продажи, пойдут на погашение долга перед банком.
Чтобы избежать подобных ситуаций, Управление федеральной службы судебных приставов по Омской области рекомендует гражданам, которые решают приобрести автомобиль или другое движимое или недвижимое имущество, проверять объект на наличие долгов. Самый простой способ – прибегнуть к помощи информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на сайте ведомства. Для этого нужно просто знать личные данные – фамилию, имя, отчество – продавца.
По материалам пресс-службы УФССП России по Омской области
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