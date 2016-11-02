Обнаженная девушка в красных подтеках посреди улицы 18+

В Европе 1 ноября прошли акции всемирной организации PETA, связанные с Днем вегана.
В Париже посреди улицы в тарелке с капустой расположилась обнаженная девушка, облитая кетчупом.
Вокруг центральной части голого перформанса располагались надписи с призывами отказаться от употребления мяса.
В Лондоне PETA устроила зрелище пожестче. Полуобнаженных мужчин подвесили за ноги, облили красной жидкостью, имитирующей кровь, и устроили спектакль с условным названием «мясокомбинат».
А для усиления эффекта вспомнили ролик с участием сэр Пола Маккартни:
А вы употребляете мясо? Самое время пересмотреть свои кулинарные предпочтения.
Фото: PETA и AFP