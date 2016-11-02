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Обнаженная девушка в красных подтеках посреди улицы 18+

2 ноября 2016, 08:52
Хотели шокировать.

В Европе 1 ноября прошли акции всемирной организации PETA, связанные с Днем вегана.

В Париже посреди улицы в тарелке с капустой расположилась обнаженная девушка, облитая кетчупом.


Вокруг центральной части голого перформанса располагались надписи с призывами отказаться от употребления мяса.


В Лондоне PETA устроила зрелище пожестче. Полуобнаженных мужчин подвесили за ноги, облили красной жидкостью, имитирующей кровь, и устроили спектакль с условным названием «мясокомбинат».



А для усиления эффекта вспомнили ролик с участием сэр Пола Маккартни:

А вы употребляете мясо? Самое время пересмотреть свои кулинарные предпочтения.


Фото: PETA и AFP

#Новости#Здоровье#Культура#Общество
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