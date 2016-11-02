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Лед зимой будет по всему Омску, мэрия этим занимается

2 ноября 2016, 20:06
Как только установится подходящая погода.

По словам Михаила Расина количество зимних спортивных площадок в городе будет таким же, как и в прошлом году. Цены за прокат лыж и коньков, а также стоимость пользования ледовыми площадками останутся неизменными и повышаться не будут.

Согласно представленным расценкам, стоимость проката коньков и лыж будет варьироваться от 45 и до 120 рублей. Цена пользования платными катками – от 30 до 150 рублей за час. Дешевле всего будет отдохнуть зимой на лыжах в филиале «На Березовой» Центра лыжного спорта – 30 рублей.

Всего в этом сезоне будет работать 12 муниципальных учреждений зимнего отдыха, проката лыж и коньков. Самые благоприятные условия в Омске организованы на катках в Юности и на Красной Звезде. Как только установится подходящая погода, будет начато строительство катка на Бударина. По словам Михаила Расина, самая профессиональная зимняя трасса у нас в Крутой Горке, на ней можно проводить спортивные состязания самого высокого уровня.

«Существует около 130 хоккейных коробок, 80 эффективно заливаются, остальные используются под зимний футбол, около 20 коробок находятся на базе общеобразовательных учреждений», - подчеркнул Расин.

Фото: иллюстрация

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