Лед зимой будет по всему Омску, мэрия этим занимается

Всего в этом сезоне будет работать 12 муниципальных учреждений зимнего отдыха, проката лыж и коньков. Самые благоприятные условия в Омске организованы на катках в Юности и на Красной Звезде. Как только установится подходящая погода, будет начато строительство катка на Бударина. По словам Михаила Расина, самая профессиональная зимняя трасса у нас в Крутой Горке, на ней можно проводить спортивные состязания самого высокого уровня.