Изменение стоимости проезда прокуратура признала незаконным

Установлено, что реестр межмуниципальных маршрутов, сформированный ведомством, включал в себя по состоянию на 30 декабря 2015 года 293 маршрута, перевозки по ним производились в соответствии с тарифами, установленными РЭК Омской области. Согласно законодательству, в ситуации, когда установленные РЭК тарифы являются убыточными для перевозчика, то компенсация недополученных доходов должна осуществляться из бюджета.