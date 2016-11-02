Изменение стоимости проезда прокуратура признала незаконным

В ходе проведенной прокуратурой Омской области проверки в деятельности регионального минпрома были выявлены грубые нарушения федерального законодательства при организации транспортного сообщения на территории области.
Установлено, что реестр межмуниципальных маршрутов, сформированный ведомством, включал в себя по состоянию на 30 декабря 2015 года 293 маршрута, перевозки по ним производились в соответствии с тарифами, установленными РЭК Омской области. Согласно законодательству, в ситуации, когда установленные РЭК тарифы являются убыточными для перевозчика, то компенсация недополученных доходов должна осуществляться из бюджета.
Минпром в августе 2016 года вопреки запрету, установленному федеральным законодательством, изменил 230 из 293 регулируемых РЭК маршрутов на нерегулируемые, таким образом, в настоящее время стоимость проезда определяется перевозчиками по собственному усмотрению. Отмечается, что эти действия ведомства исключили возможность субсидирования маршрутов, которые являются убыточными, что оказало негативное влияние на интересы населения.
Кроме того, установлено, что в нарушение законодательства минпром в июле 2016 года выдал свыше 50 карт маршрутов, которые подтверждают законность деятельности перевозчика, предпринимателям, на тот момент не имевшим договора организации перевозок.
Также в реестр межмуниципальных маршрутов минпромом незаконно внесены изменения, касающиеся требований к экологическому классу маршрутных транспортных средств, которые были понижены до нулевого показателя, что дало возможность без модернизации автопарка отдельным участникам конкурса претендовать на право заключения договоров организации перевозок.
Отмечается, что указанные действия в вопросе качества перевозок нарушают интересы омичей. Прокуратура Омской области по всем выявленным фактам нарушений закона внесла представление Бондареву, являющемуся заместителем Председателя Правительства Омской области.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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