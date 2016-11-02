Бюджет Омска на 2017 год будет дефицитным, городу не хватит 800 млн

В Омске на заседании общественного совета при департаменте финансов и контроля обсудили проект бюджета на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов. При этом отмечается, что планируемый проект бюджета носит дефицитный характер: доходная часть главного финансового документа ниже расходной части на 800 миллионов рублей.
Хотя, как отметила Инна Парыгина, заместитель мэра, начальник департамента финансов и контроля городской администрации, это коснется только 2017 года.
- Основные параметры бюджета планируется утвердить в объемах: доходная часть составит 13,5 млрд рублей, расходы казны – 14,3 млрд рублей. В 2018 и 2019 году бюджет должен стать бездефицитным в связи с прогнозируемым ростом доходов, - сказала чиновница.
Несмотря на это, значительные денежные потоки будут направлены на развитие инфраструктуры Омска.
Так, по поручению мэра, почти 410 миллионов рублей в 2017 году будет направлено на развитие инфраструктуры города, в рамках инвестиционной программы. Еще 144 миллиона заложено в проекте главного финансового документа на благоустройство.
Отмечается, что характер бюджета на 2017 и плановые периоды 2018 и 2019 годов не изменится, основные денежные средства будут направлены, в основном, на социальную сферу, в соответствии с возложенными на муниципалитет федеральным и региональным законодательством ключевыми полномочиями.
Как и в предыдущие годы, в нынешний бюджет будет заложено более 800 млн рублей на исполнение майских указов президента РФ Путина в целях повышения заработной платы работниками социалки.
Кроме этого, около 217 млн рублей в ближайшие 3 года будет направлено на организацию и проведение капитального ремонта городских школ и детских садов. Плюс к этому, на ремонтные работы детских клубов будет выделено еще не менее 25 миллионов рублей.
Отмечается, что проект бюджета муниципалитета уже направлен в Горсовет. На пятницу, 11 ноября, назначены публичные слушания. Представители общественности обсудят его, внесут свои замечания и пожелания.
По материалам пресс-службы омской мэрии
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