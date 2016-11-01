За шлагбаумы во дворах жители заплатят штраф 100 тысяч

За нарушение требований по установке ограждений на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, введена административная ответственность и сопутствующие ей виды наказания. Так, за незаконное установление шлагбаума физическое лицо облагается штрафом в размере от 1 тыс до 5 тыс рублей; должностное лицо – от 5 тыс до 25 тыс рублей; юридическое лицо – от 10 тыс до 100 тыс рублей.