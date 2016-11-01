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За шлагбаумы во дворах жители заплатят штраф 100 тысяч

1 ноября 2016, 17:18
Предусмотрена административная ответственность.

По просьбе горожан специалисты администрации Советского округа начали проверку дворовых шлагбаумов на момент их законной установки.

Комиссия от окружной администрации обследовала ограждение во дворе одного из домов по улице Бархатовой. Жильцы дома сообщили о том, что соседи неправомерно установили шлагбаум, вследствие чего даже скорая помощь не может подъехать к дому.

Результат проверки: шлагбаум установлен с нарушениями действующего порядка. На данный момент идет выявление лиц, которые были непосредственно причастны к его установке.

По словам Тамары Кутузовой, начальника административно-технического отдела администрации Советского округа города Омска, в первую очередь, необходимо получить разрешительный документ на проведение земляных работ – ордер, во-вторых, предоставить другие документы: заявку, проект благоустройства, документы на право пользования земельным участком, схему движения транспорта, которая согласуется с городской госавтоинспекцией, документы, позволяющие начать работы, которые выдает саморегулируемая организация. Шлагбаум устанавливается в строгом соответствии с проектом, который предусматривает все градостроительные нормы и правила и выдается проектным учреждением.

За нарушение требований по установке ограждений на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, введена административная ответственность и сопутствующие ей виды наказания. Так, за незаконное установление шлагбаума физическое лицо облагается штрафом в размере от 1 тыс до 5 тыс рублей; должностное лицо – от 5 тыс до 25 тыс рублей; юридическое лицо – от 10 тыс до 100 тыс рублей.

По материалам пресс-службы омской мэрии

Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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