В Омске откроют сотни АЗС для электромобилей, а жилье резко подорожает

С 1 ноября вступают в силу изменения требований к оснащению автозаправочных станций. Согласно постановлению правительства от 27.08.2015 г. №890 теперь владельцы электромобилей смогут подзаряжать аккумуляторы на обычных автозаправочных станциях.

В России на сегодняшний день официально зарегистрировано чуть более 700 электромобилей. Зарядных станций около 60, из них примерно половина в Москве. Есть электрозарядки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Сочи.

Новые условия закупок у малого бизнеса

Федеральный закон о правилах закупок у малого бизнеса N 223-ФЗ с 1 ноября изменен. Теперь заказчик приобретающий товары и услуги, включенные в утвержденный перечень, сможет заключить сделку когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб. Если цена свыше 200 млн руб., но не более 400 млн руб., заключение сделки будет правом заказчика. До 1 первого ноября минимальная цена договора не превышала 50 млн. рублей.