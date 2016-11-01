В Омске откроют сотни АЗС для электромобилей, а жилье резко подорожает

С 1 ноября вступают в силу сразу несколько постановлений и поправок в федеральное законодательства. Портал gorod55.ru разбирался, как изменится жизнь омичей в ноябре.
Соль под запретом
Постановление правительства с 1 ноября вводится запрет на поставки импортной соли. Эксперты считают, что россияне не почувствуют дефицита, поскольку отечественные производители закроют все потребности.
Общий объем производства российских соледобытчиков сегодня достигает 6 млн. тонн в год при потреблении 5,5 млн. тонн. В дальнейшем эффект от постановления – повышение инвестиционной привлекательности этой отрасли.
Электробензоколонки
С 1 ноября вступают в силу изменения требований к оснащению автозаправочных станций. Согласно постановлению правительства от 27.08.2015 г. №890 теперь владельцы электромобилей смогут подзаряжать аккумуляторы на обычных автозаправочных станциях.
В России на сегодняшний день официально зарегистрировано чуть более 700 электромобилей. Зарядных станций около 60, из них примерно половина в Москве. Есть электрозарядки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Сочи.
Новые условия закупок у малого бизнеса
Федеральный закон о правилах закупок у малого бизнеса N 223-ФЗ с 1 ноября изменен. Теперь заказчик приобретающий товары и услуги, включенные в утвержденный перечень, сможет заключить сделку когда начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб. Если цена свыше 200 млн руб., но не более 400 млн руб., заключение сделки будет правом заказчика. До 1 первого ноября минимальная цена договора не превышала 50 млн. рублей.
В пенсионном фонде рекомендуют поторопиться
30 ноября заканчивается срок подачи заявлений на получение субсидий из материнского капитала.
Напомним, данная выплата составляет - 25 тысяч рублей. Она действует с июня месяца. Как уточнили редакции портала Gorod55.ru в Пенсионном фонде РФ по Омской области ей уже успели воспользоваться более 15 тысяч омских семей.
Недвижимость будет стоить других денег
Минэкономразвития РФ разработало новую методику кадастровой оценки недвижимости. С 1 ноября 2016 года, согласно приказа ведомства от 07.06.2016 N 358, кадастровая оценка объекта будет максимально приближена к рыночной. В документе говорится, что при оценке будет учитываться износ строений. Он будет рассчитываться на основании технической документации, хранимой в архивах БТИ по всей России.
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