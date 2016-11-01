В Омске объявлено штормовое предупреждение, из дома лучше не выходить

Специалисты, в связи с ухудшением погоды, советуют омичам воздержатся от поездок на дальние расстояния, а также проявить внимательность во время перемещения по городу. За помощью можно обратиться в пожарную службу по телефону 01 (101 для мобильных устройств), а также в управление ЕДДС – 78-78-78.