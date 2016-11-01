В Омске объявлено штормовое предупреждение, из дома лучше не выходить

Информация о штормовом предупреждении в Омске поступила от ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» в управление единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно сообщению ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 1 и 2 ноября в городе и области ожидаются осадки в виде снега, гололедные явления, слабая метель, а также в отдельных районах порывистый ветер, достигающий 15 метров в секунду.
Федор Бледнов, занимающий пост начальника ЕДДС, допустил возникновение ЧС, которые могут быть обусловлены ростом числа аварий на энергетических системах жизнеобеспечения, обрывом или повреждением линий электропередач и связи, срывом кровли со зданий, падение плохо закрепленных конструкций, нарушением транспортного движения.
Специалисты, в связи с ухудшением погоды, советуют омичам воздержатся от поездок на дальние расстояния, а также проявить внимательность во время перемещения по городу. За помощью можно обратиться в пожарную службу по телефону 01 (101 для мобильных устройств), а также в управление ЕДДС – 78-78-78.
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