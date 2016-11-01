Труп мужчины найден в Кировском округе города

В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что происшествие, действительно, зафиксировано. В 11 часов утра на место предполагаемого ЧП был направлен наряд полиции. Труп мужчины обнаружили по адресу Бульвар Зеленый, 10, не на детской площадке, а на теплотрассе. Личность погибшего пока не установлена.