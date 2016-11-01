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Труп мужчины найден в Кировском округе города

1 ноября 2016, 17:55
Эксперты устанавливают личность погибшего.

В редакцию Gorod55.ru обратился читатель с информацией о том, что на детской площадке по улице Бульвар Зелёный, 6 найден труп человека.

В пресс-службе УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru сообщили, что происшествие, действительно, зафиксировано. В 11 часов утра на место предполагаемого ЧП был направлен наряд полиции. Труп мужчины обнаружили по адресу Бульвар Зеленый, 10, не на детской площадке, а на теплотрассе. Личность погибшего пока не установлена.

По предварительной информации, погибший - гражданин без определенного места жительства. Тело было отправлено в морг для установления причины смерти.


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