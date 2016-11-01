Город55
ГлавноеВсе новости

Смена руководства в омской филармонии, принято непростое решение

1 ноября 2016, 19:34
Кадровые перестановки.

Накануне, 28 октября, стало известно о смене руководителя Омской филармонии. Директор культурного учреждения Андрей Чувашов принял непростое решение покинуть Омск, ставший для него близким и родным городом, и вернулся в Тюмень, где вчера, 31 октября, возглавил областную филармонию.

С 2003 года Чувашов работал замдиректора Тюменской филармонии, а в 2014 году начал работу в омском концертном учреждении, где за время своей деятельности успел реализовать ряд крупных творческих проектов, признанных в регионе и в стране. За вклад в культуру региона Чувашов был награжден Почетной грамотой областного Минкульта. Омичам период руководства Чувашова запомнится рядом ярких акций, в числе которых – Piano Art Challenge и Симфопарк.

В 2015 году в честь 75-летия Омской филармонии была запущена беспрецедентная акция Piano Art Challenge, участники которой создавали арт-объекты из пианино, предоставленных филармонией. В акции принимали участие коммерческие компании, культурные учреждения и СМИ. В начале мая оформленные арт-объекты били представлены на площади у Концертного зала филармонии. Также к юбилею учреждения были приурочены многочисленные события: концерты солистов и ведущих коллективов, выставки, конкурсы и творческие встречи, сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе Омской филармонии.

Летом 2016 года филармония пригласила омичей в «Большой симфонический парк» - на 11-часовой концерт под открытым небом. Для того, чтобы праздник состоялся, в Омск специально везли высокотехнологическую акустическую систему, наполняющую окружающее пространство «концертным» звуком.

Андрея Чувашова на посту руководителя Омской филармонии сменит Ирина Лапшина, с 2009 года возглавлявшая ДК имени Красной Гвардии. В сфере культуры Лапшина работает более 34 лет, окончила музыкальное училище имени Шебалина, Новосибирскую консерваторию, сообщают на сайте регионального Минкульта. В 2013 году она была избрана на пост председателя Совета директоров культурно-досуговых учреждений Омска.


Фото: sibmincult.ru

#Новости#Главное#Город#Культура
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31