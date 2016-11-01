Смена руководства в омской филармонии, принято непростое решение

Накануне, 28 октября, стало известно о смене руководителя Омской филармонии. Директор культурного учреждения Андрей Чувашов принял непростое решение покинуть Омск, ставший для него близким и родным городом, и вернулся в Тюмень, где вчера, 31 октября, возглавил областную филармонию.
С 2003 года Чувашов работал замдиректора Тюменской филармонии, а в 2014 году начал работу в омском концертном учреждении, где за время своей деятельности успел реализовать ряд крупных творческих проектов, признанных в регионе и в стране. За вклад в культуру региона Чувашов был награжден Почетной грамотой областного Минкульта. Омичам период руководства Чувашова запомнится рядом ярких акций, в числе которых – Piano Art Challenge и Симфопарк.
В 2015 году в честь 75-летия Омской филармонии была запущена беспрецедентная акция Piano Art Challenge, участники которой создавали арт-объекты из пианино, предоставленных филармонией. В акции принимали участие коммерческие компании, культурные учреждения и СМИ. В начале мая оформленные арт-объекты били представлены на площади у Концертного зала филармонии. Также к юбилею учреждения были приурочены многочисленные события: концерты солистов и ведущих коллективов, выставки, конкурсы и творческие встречи, сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе Омской филармонии.
Летом 2016 года филармония пригласила омичей в «Большой симфонический парк» - на 11-часовой концерт под открытым небом. Для того, чтобы праздник состоялся, в Омск специально везли высокотехнологическую акустическую систему, наполняющую окружающее пространство «концертным» звуком.
Андрея Чувашова на посту руководителя Омской филармонии сменит Ирина Лапшина, с 2009 года возглавлявшая ДК имени Красной Гвардии. В сфере культуры Лапшина работает более 34 лет, окончила музыкальное училище имени Шебалина, Новосибирскую консерваторию, сообщают на сайте регионального Минкульта. В 2013 году она была избрана на пост председателя Совета директоров культурно-досуговых учреждений Омска.
Фото: sibmincult.ru