Смена руководства в омской филармонии, принято непростое решение

В 2015 году в честь 75-летия Омской филармонии была запущена беспрецедентная акция Piano Art Challenge, участники которой создавали арт-объекты из пианино, предоставленных филармонией. В акции принимали участие коммерческие компании, культурные учреждения и СМИ. В начале мая оформленные арт-объекты били представлены на площади у Концертного зала филармонии. Также к юбилею учреждения были приурочены многочисленные события: концерты солистов и ведущих коллективов, выставки, конкурсы и творческие встречи, сообщили порталу Gorod55.ru в пресс-службе Омской филармонии.



Летом 2016 года филармония пригласила омичей в «Большой симфонический парк» - на 11-часовой концерт под открытым небом. Для того, чтобы праздник состоялся, в Омск специально везли высокотехнологическую акустическую систему, наполняющую окружающее пространство «концертным» звуком.