Скандальную оперу про Христа, отмененную в Омске, показали в Тюмени



- Почему-то эту оперу решили сделать с точки зрения протестантизма, а не с православной, - говорит Тяпкин и напоминает, что в 2012 году в Ростове-на-Дону активисты смогли добиться отмены показа этой оперы, а в этом году, совсем недавно, против нее восстали омичи. Также Тяпкина задевает то, что показ рок-оперы проходит «в преддверии Дня народного единства».