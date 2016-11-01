Скандальную оперу про Христа, отмененную в Омске, показали в Тюмени

Жители Тюмени возмущены показом ставшей скандальной рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». Инициативные верующие были намерены добиться запрета показа спектакля, намеченного на вечер 31 октября. Обращения активисты направили в Генпрокуратуру РФ, Управление МВД России, также министру культуры Владимиру Мединскому.
Один из активистов призывает тюменцев «проснуться»:
- Над Господом опять хотят публично надругаться, - приводит слова Валентина Тяпкина
- Почему-то эту оперу решили сделать с точки зрения протестантизма, а не с православной, - говорит Тяпкин и напоминает, что в 2012 году в Ростове-на-Дону активисты смогли добиться отмены показа этой оперы, а в этом году, совсем недавно, против нее восстали омичи. Также Тяпкина задевает то, что показ рок-оперы проходит «в преддверии Дня народного единства».
Накануне, 31 октября, тюменцы отнесли заявление Владимиру Якушеву, губернатору Тюменской области. Портал Nashgorod.ru приводит цитаты письма, адресованного главе региона: «В опере Иуда называется другом Иисуса. Там такая вольница в понимании Писания, что просто уши холодеют. В этой опере и мусульман стравливают с нами. Иисус ты уважаешь Мухамеда, а Будду? Это вообще тут причем?»
В Омске показ постановки петербургского театра «Рок-опера» была назначен на сегодня, 1 ноября, однако накануне сообщили, что спектакль не состоится. Ранее с требованием об отмене показа в омскую мэрию обращались представители общественного движения «Семья, любовь, Отечество», утверждая, что постановка является
По официальной версии, опубликованной на сайте регионального Минкультуры, показ спектакля был отменен прокатчиком по собственной инициативе из коммерческих интересов, а согласие на проведение показа изначально давал именно руководитель Музыкального театра. При этом неизвестно, сыграло ли обращение активистов какую-либо роль в решении прокатчика.
Омск не единственный город, где постановка вызвала серьезный общественный резонанс: ранее, из-за протестов местных епархий, рок-опера была отменена в Минске, Могилеве, Ростове-на-Дону и Гомеле. Активисты считают, что постановка может спровоцировать в обществе социальную напряженность и создать дополнительную угрозу безопасности.
Напомним, рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» была написана 45 лет назад, в 1970 году, и спустя год стала настоящей сенсацией на Бродвее. Авторы опасались, что религиозные мотивы, переложенные на рок, могут оскорбить верующих слушателей, однако публика приняла оперу, а отдельные песни стали исполнять в местных церквях. Дмитрий Шостакович, увидев оперу в 1972 году в Лондоне, назвал ее талантливой. В России премьера постановки прошла в 1990 году в Санкт-Петербурге.
Фото: vk.com/rockopera