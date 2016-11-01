Штраф 200 тыс рублей грозит Омскоблавтотрансу из-за невыхода автобусов

Прокуратура Омской области начала проверку АО «Омскоблавтотранс» в связи с невыходом в рейс автобусов. На сегодняшний день установлено, что предприятие нарушило свои обязанности по транспортному обслуживанию жителей Тарского городского поселения. 31 октября и 1 ноября на 10 внутригородских маршрутах в рейс не вышло ни одного автобуса.