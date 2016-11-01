Штраф 200 тыс рублей грозит Омскоблавтотрансу из-за невыхода автобусов

Прокуратура Омской области начала проверку АО «Омскоблавтотранс» в связи с невыходом в рейс автобусов. На сегодняшний день установлено, что предприятие нарушило свои обязанности по транспортному обслуживанию жителей Тарского городского поселения. 31 октября и 1 ноября на 10 внутригородских маршрутах в рейс не вышло ни одного автобуса.
Представители АО «Омскоблавтотранс» объяснили сбой в обслуживании технической неисправностью пассажирского транспорта.
Прокуратура и сотрудники ГИБДД проверяют информацию. Для дачи объяснений вызван исполняющий обязанности генерального директора АО «Омскоблавтотранс».
По результатам проверки будет решаться вопрос о привлечении предприятия к административной ответственности по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией). Данная статья подразумевает наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
В пресс-службе прокуратуры Омской области порталу Gorod55.ru уточнили, что проверка проводится по закону в течение 30 дней, но в данном случае, вероятно, все будет выполнено быстрее.