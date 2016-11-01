Секс-роботы с полноценными гениталиями появятся в продаже в 2017 году



Глава робототехнического концерна, выпускающего в числе прочего военных роботов и роботов для нужд медицины, Мэтт МакМаллен сказал следующее: «Я хочу, чтобы люди на самом деле смогли испытать не только физическое удовольствие от контакта с роботом, но и по-настоящему эмоциональную привязанность. Чтобы это был некий современный образ любви»