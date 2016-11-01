Секс-роботы с полноценными гениталиями появятся в продаже в 2017 году

Калифорнийская компания Abyss Creations анонсировала выпуск новой серии роботов с полноценно функционирующими гениталиями. Об этом сообщает британское издание The Mirror. Максимально реалистичные роботы будут доступны по средней цене в 12 000 фунтов стерлингов (около 920 тысяч рублей).
Глава робототехнического концерна, выпускающего в числе прочего военных роботов и роботов для нужд медицины, Мэтт МакМаллен сказал следующее: «Я хочу, чтобы люди на самом деле смогли испытать не только физическое удовольствие от контакта с роботом, но и по-настоящему эмоциональную привязанность. Чтобы это был некий современный образ любви»
Сообщается, что секс-роботы будут «гипер реалистичными». Кроме полноценно функционирующих гениталий, их тела будут насыщены датчиками тепла и прикосновения. Роботы будут реагировать на контакт. Само тело выполняется из реалистичных материалов, не отличимых по тактильным ощущениям от кожи. Встроенные обогреватели поддерживают соответствующую температуру всех покровов.
Запуск в серийное производство секс-роботов DeluxeHow будет осуществлено на заводе в Лос-Анджелесе. Мэтт МакМаллен не сомневается, что многие найдут идею любви с роботом «жутковатой», но отношения с синтетическим организмом будут иметь далеко идущие последствия.
«Мы уже видели быстрые изменения в человеческих отношениях, которые произошли с развитием Интернета, мобильных устройств и социальных сетей. Следующий крупный шаг вперед позволит нам использовать технологии, встречаться с роботами, влюбляться в них, иметь с ними секс и жениться на них»
Вот оно, будущее…