Продукция омской аптечной сети опасна для здоровья

В продажи аптечной сети «Омское лекарство» специалисты ведомства нашли опасные для детей соски. Выявлено, что в отобранных для экспертизы образцах немецкой продукции «Соска к бутылочке из натурального латекса размер 1 (от 0 до 6 месяцев) с маркировкой Мой Малыш» с датой выработки 15.11.2014 года не соответствуют требованиям, касающимся безопасности предназначенной для детей и подростков продукции.