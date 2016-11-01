Продукция омской аптечной сети опасна для здоровья

В омских аптеках специалисты Роспотребнадзора нашли продукцию, содержащую в себе опасное химическое вещество. В ближайшее время она будет изыматься из оборота, сообщает пресс-служба ведомства.
В продажи аптечной сети «Омское лекарство» специалисты ведомства нашли опасные для детей соски. Выявлено, что в отобранных для экспертизы образцах немецкой продукции «Соска к бутылочке из натурального латекса размер 1 (от 0 до 6 месяцев) с маркировкой Мой Малыш» с датой выработки 15.11.2014 года не соответствуют требованиям, касающимся безопасности предназначенной для детей и подростков продукции.
Отмечается, что содержание фенола в подобного рода продукции не допускается, но в отобранных образцах показатели содержания данного вещества составили 0,002+-0,001мг/дм.3.
В отношении ООО «Торилен», являющегося уполномоченным изготовителем лицом и заявителем декларации, вынесено предписание, касающееся отзыва декларации на соски. Кроме того, предписание о разработке мер для предотвращения причинения вреда и изъятия продукции из оборота вынесено и аптечное сети «Омское лекарство».
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