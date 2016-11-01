Полицейский, сфабриковавший дело в отношении омича, осужден условно

Ранее: майор полиции летом прошлого года, не проводя следственных действий, вложил в уголовное дело в отношении местного жителя по факту кражи, которое он вел как дознаватель, фальсифицированные документы. При все этом, правоохранитель поставил свою подпись во всех показаниях, в том числе обвиняемого, защитника и свидетелей. Далее он составил заключительное обвинение и передал его в суд. В ходе рассмотрения уголовного дела сотрудники прокуратуры обнаружили сфальсифицированные документы, за чем сразу же поступило увольнение полицейского из органов внутренних дел.