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Полицейский, сфабриковавший дело в отношении омича, осужден условно

1 ноября 2016, 10:27
Полицейский, сфабриковавший дело в отношении омича, осужден условно

Бывший старший дознаватель из городского управления внутренних дел получил условный срок за фальсификацию документов по уголовному делу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Накануне в Ленинском районном суде оглашен приговор в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов. Экс-полицейский обвинялся в совершении преступления, связанного с фальсификацией документов во время проведения дознания (ст. 303 УК РФ) и служебным подлогом, в результате которого были нарушены интересы и права граждан (ст. 292 УК РФ).

Ранее: майор полиции летом прошлого года, не проводя следственных действий, вложил в уголовное дело в отношении местного жителя по факту кражи, которое он вел как дознаватель, фальсифицированные документы. При все этом, правоохранитель поставил свою подпись во всех показаниях, в том числе обвиняемого, защитника и свидетелей. Далее он составил заключительное обвинение и передал его в суд. В ходе рассмотрения уголовного дела сотрудники прокуратуры обнаружили сфальсифицированные документы, за чем сразу же поступило увольнение полицейского из органов внутренних дел.

Стоит отметить, что обвиняемый в суде полностью сознал свою вину в совершении должностного преступления и раскаялся.

По решению судьи Ленинского суда: бывший дознаватель городского отдела полиции 31-летний Алексей Шишкин приговорен к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также суд вынес заключение о том, что Шишкин лишается права занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью на срок 2 года.


Фото: иллюстрация

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