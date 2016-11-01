Почти 2 млрд рублей налогов должны уплатить омичи до 1 декабря

Налоговая инспекция напоминает - срок уплаты имущественных налогов в этом году истекает 1 декабря. На сегодня за 2015 год сформировано 1 087 248 налоговых уведомлении. Самая емкая сумма налоговых обязательств налогоплательщиков – транспортный налог. Всего за 2015 год омичи должны заплатить более 1,2 млрд рублей. Второй по суммам - земельный налог. Его величина 387 млн. рублей. На третьем месте налог на имущество физических лиц - 345 млн. рублей.
Уплатить налог можно через банк или через онлайн-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» и «Заплати налоги» на сайте ФНС России.
Как сообщили порталу Gorod55.ru в УФНС России по Омской области, в случае не уплаты имущественных налогов в срок, нарушитель должен будет заплатить пени по налогу на доходы в размере 1/300 ставки рефинансирования. К примеру, если вы должны уплатить транспортный налог в размере 1000 рублей, но забыли это сделать до 1 декабря, то размер пени составит 33 копейки за каждый день просрочки.
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