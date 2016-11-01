Омского пранкера, высмеявшего городской парк, задержал ОМОН

После чего в кадр неожиданно врывается полностью экипированный отряд ОМОНа, который заталкивает пранкера в автомобиль и увозит. Многие пользователи в социальных сетях уже отметили, что, по их мнению, ролик является постановкой, при том и не очень удачной.