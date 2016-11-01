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Омского пранкера, высмеявшего городской парк, задержал ОМОН

1 ноября 2016, 09:56
Видео инцидента.

Автора нашумевшего ролика «Парк, которого нет» задержал отряд ОМОНа. Все это действо попало в объектив видеокамеры, сам ролик опубликован на видеохостинге YouTube на странице самого омского пранкера.

Опубликованное видео длится менее минуты. В начале ролика пранкера делится со зрителями идеей нового социального эксперимента, в рамках которого планируется проверить, остановятся ли омские водители, чтобы помочь водителю якобы сломавшегося транспортного средства, стоящего на обочине.

После чего в кадр неожиданно врывается полностью экипированный отряд ОМОНа, который заталкивает пранкера в автомобиль и увозит. Многие пользователи в социальных сетях уже отметили, что, по их мнению, ролик является постановкой, при том и не очень удачной.



Ранее за ролик, посвященный парку 300-летия, пранкеры получили 100 тысяч рублей, победив на московском фестивале социальных коммуникаций и рекламы «Пора!» в номинации «Видеореклама».


Фото: скриншот видео с YouTube

#Новости#Главное#Город#Общество
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