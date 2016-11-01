Омский Авангард произвел обмен двух своих нападающих

Генеральный менеджер омского клуба Виктор Шалаев прокомментировал обмен Дерека Роя, который приглашался в стан «ястребов» с расчетом на то, что форвард станет лидером команды, но этого не произошло. Тренерский штаб «Авангарда» пробовал нападающего в разных сочетаниях, но в итоге было решено, что держать легионера в третьем звене не имеет смысла.