Омский «Авангард» произвел обмен двух своих нападающих – канадец Дерек Рой отправился в «Трактор», в обратном направлении проследовал форвард Данила Губарев, кроме того, в обмен на денежную компенсацию Дмитрий Мальцев перешел в уфимский «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба клуба.
Генеральный менеджер омского клуба Виктор Шалаев прокомментировал обмен Дерека Роя, который приглашался в стан «ястребов» с расчетом на то, что форвард станет лидером команды, но этого не произошло. Тренерский штаб «Авангарда» пробовал нападающего в разных сочетаниях, но в итоге было решено, что держать легионера в третьем звене не имеет смысла.
Касательно Мальцева генеральный менеджер «ястребов» отметил, что молодому форварду нужна игровая практика. Также данный обмен преследовал цель разгрузки зарплатной ведомости. Обоих хоккеистов Виктор Шалаев поблагодарил за профессионализм и пожелал удачного продолжения карьеры.
Дерек Рой в текущем сезоне провел в составе «ястребов» 21 матч, сумел записать на свой лицевой счет 12 (5+7) очков при показателе полезности «+3».
Дмитрий Мальцев выходил на лед в форме «Авангарда» в нынешней регулярке 14 раз, отметившись лишь одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-2».
Фото: hawk.ru