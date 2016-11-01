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Омские автобусы не вышли в рейс

1 ноября 2016, 11:34
Назначена проверка.

На маршрут Омск-Тара автобуса ОАО «Омскоблавтотранс», вследствие чего было парализовано транспортное сообщение. Инцидент взяла на контроль областная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Назначенная надзорным органом проверка установит все причины неисполнения областным транспортным предприятием условий договора, который заключен с муниципальным органом – администрацией Тарского городского поселения. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организации, осуществляющей пассажироперевозки.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: иллюстрация


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