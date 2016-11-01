Омские автобусы не вышли в рейс

На маршрут Омск-Тара автобуса ОАО «Омскоблавтотранс», вследствие чего было парализовано транспортное сообщение. Инцидент взяла на контроль областная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
Назначенная надзорным органом проверка установит все причины неисполнения областным транспортным предприятием условий договора, который заключен с муниципальным органом – администрацией Тарского городского поселения. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организации, осуществляющей пассажироперевозки.
В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: иллюстрация