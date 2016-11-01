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Омичи остались без новогодних праздников

1 ноября 2016, 21:45
Окончательное решение.

В этот Новый год наш город останется без ледового городка, который каждую зиму радовал десятки тысяч омичей. Контракт с художниками и архитекторами не подписан, и площадка у Ленинградского моста, где на протяжении нескольких лет проходил ледяной городок "Беловодье", пустует.


Почему в этом году не будет зимнего парка, так полюбившегося омичам, порталу Gorod55 сообщила пресс-секретарь МКР Елена Ершова:

- От Беловодья мы ожидали, что проект поможет создать благоприятную социальную инфраструктуру в городе, но идея себя не оправдала. В 2016 году корпорация реализует другие социальные проекты. Мы по-прежнему будем поддерживать омскую паралимпийскую команду по фехтованию на колясках, издание антологии композитора Георгия Свиридова, также в рамках долгосрочного соглашения продолжатся раскопки в Кыргызстане.

Свой комментарий Ершова завершила пожеланием успеха омскому муниципалитету в организации площадки для зимнего досуга.

Напомним, Беловодье появилось в 2011 году и позиционировалось как подарок омичам от МКР. В первый год зимний городок появился на территории поблизости от завода имени А.С. Попова, а в последующие годы ледовый парк переместился на площадку у профилактория "Восход". Над созданием скульптур трудилось множество художников и скульпторов во главе с Андреем Бородавкиным. Последний раз, в январе 2016 года на Беловодье "запустили метро". Омский масштабный ледовый городок со сказочной атмосферой был отмечен на международном уровне.

Сейчас некоторые омичи предлагают городской мэрии устроить ледовый городок в Парке 300-летия Омска. Будут ли услышаны пожелания горожан, появится ли альтернатива Беловодью - пока неизвестно. Подробности далее.

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