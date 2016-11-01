Омичи остались без новогодних праздников

Напомним, Беловодье появилось в 2011 году и позиционировалось как подарок омичам от МКР. В первый год зимний городок появился на территории поблизости от завода имени А.С. Попова, а в последующие годы ледовый парк переместился на площадку у профилактория "Восход". Над созданием скульптур трудилось множество художников и скульпторов во главе с Андреем Бородавкиным. Последний раз, в январе 2016 года на Беловодье "запустили метро". Омский масштабный ледовый городок со сказочной атмосферой был отмечен на международном уровне.