Омичи остались без новогодних праздников

В этот Новый год наш город останется без ледового городка, который каждую зиму радовал десятки тысяч омичей. Контракт с художниками и архитекторами не подписан, и площадка у Ленинградского моста, где на протяжении нескольких лет проходил ледяной городок "Беловодье", пустует.
Почему в этом году не будет зимнего парка, так полюбившегося омичам, порталу Gorod55 сообщила пресс-секретарь МКР Елена Ершова:
- От Беловодья мы ожидали, что проект поможет создать благоприятную социальную инфраструктуру в городе, но идея себя не оправдала. В 2016 году корпорация реализует другие социальные проекты. Мы по-прежнему будем поддерживать омскую паралимпийскую команду по фехтованию на колясках, издание антологии композитора Георгия Свиридова, также в рамках долгосрочного соглашения продолжатся раскопки в Кыргызстане.
Свой комментарий Ершова завершила пожеланием успеха омскому муниципалитету в организации площадки для зимнего досуга.
Напомним, Беловодье появилось в 2011 году и позиционировалось как подарок омичам от МКР. В первый год зимний городок появился на территории поблизости от завода имени А.С. Попова, а в последующие годы ледовый парк переместился на площадку у профилактория "Восход". Над созданием скульптур трудилось множество художников и скульпторов во главе с Андреем Бородавкиным. Последний раз, в январе 2016 года на Беловодье "запустили метро". Омский масштабный ледовый городок со сказочной атмосферой был отмечен на международном уровне.
Сейчас некоторые омичи предлагают городской мэрии устроить ледовый городок в Парке 300-летия Омска. Будут ли услышаны пожелания горожан, появится ли альтернатива Беловодью - пока неизвестно. Подробности далее.