Омича выставили из Таиланда за непристойное поведение

В Таиланде правоохранительными органами задержан, некогда проживавший в Омске, мужчина. В скором времени Вячеслав Ф. будет депортирован из страны, а его виза аннулирована, сообщает ТАСС со ссылкой на управление иммиграционного бюро страны по провинции Чонбури.