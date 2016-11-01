Омича выставили из Таиланда за непристойное поведение

В Таиланде правоохранительными органами задержан, некогда проживавший в Омске, мужчина. В скором времени Вячеслав Ф. будет депортирован из страны, а его виза аннулирована, сообщает
На россиянина, проживавшего в городе Паттайя, в правоохранительные органы неоднократно поступали жалобы, связанные с непристойным поведением. Кроме того, изданием отмечается, что информацию о сделанном таиландской стороной запросе по Вячеславу Ф. подтвердил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде.
В результате 47-летнему россиянину, по миграционному законодательству Таиланда, аннулирована въездная виза в страну. Отмечается, что въезд на территорию государства законом запрещен ранее судимым, а также представляющим опасность для общества гражданам.
Согласно данным ведомства, в Омске в 1994 году Вячеслав Ф. за вымогательство был осужден на шесть лет, позднее его также судили за распространение наркотиков.
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