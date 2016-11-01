На ликвидацию ЧС в Омской области из бюждета направлено 7 млн рублей

На сегодня во всех районах области уже сформированы необходимые материальные резервы для ликвидации ЧС как природного, так и техногенного характера, сообщают в областном ГУ безопасности. Для хранения сформированных запасов создан склад: там будут находиться материалы, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения, попавшего в чрезвычайную ситуацию; запасы постепенно пополняются, сообщают на Омской губернии.