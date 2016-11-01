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На ликвидацию ЧС в Омской области из бюждета направлено 7 млн рублей

1 ноября 2016, 16:16
Продовольствие, медикаменты, топливо и иные необходимые ресурсы.

В настоящее время в Омском регионе создается резерв материальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень ресурсов формируется согласно прогнозам ЧС, их возможным видам и масштабам, также внимание уделяется объему работ по ликвидации последствий ЧС.

По распоряжению областного правительства, на приобретение необходимых материалов выделено порядка семи миллионов рублей. В частности, денежные средства пойдут на приобретение пяти передвижных насосно-перекачивающих устройств и более 25 тысяч полипропиленовых мешков. Закупка ресурсов идет в настоящий момент.

На сегодня во всех районах области уже сформированы необходимые материальные резервы для ликвидации ЧС как природного, так и техногенного характера, сообщают в областном ГУ безопасности. Для хранения сформированных запасов создан склад: там будут находиться материалы, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения, попавшего в чрезвычайную ситуацию; запасы постепенно пополняются, сообщают на Омской губернии.


На сегодня определены уполномоченные на создание материальных резервов, включающих продовольствие, медицинское имущество и медикаменты, также топливо и строительные материалы. В перечень материальных ресурсов, в том числе, включены вещевое имущество и предметы первой необходимости, средства связи, средства индивидуальной защиты.

Фото: иллюстрация

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