На ликвидацию ЧС в Омской области из бюждета направлено 7 млн рублей

В настоящее время в Омском регионе создается резерв материальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Перечень ресурсов формируется согласно прогнозам ЧС, их возможным видам и масштабам, также внимание уделяется объему работ по ликвидации последствий ЧС.
По распоряжению областного правительства, на приобретение необходимых материалов выделено порядка семи миллионов рублей. В частности, денежные средства пойдут на приобретение пяти передвижных насосно-перекачивающих устройств и более 25 тысяч полипропиленовых мешков. Закупка ресурсов идет в настоящий момент.
На сегодня во всех районах области уже сформированы необходимые материальные резервы для ликвидации ЧС как природного, так и техногенного характера, сообщают в областном ГУ безопасности. Для хранения сформированных запасов создан склад: там будут находиться материалы, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения, попавшего в чрезвычайную ситуацию; запасы постепенно пополняются, сообщают на Омской губернии.
На сегодня определены уполномоченные на создание материальных резервов, включающих продовольствие, медицинское имущество и медикаменты, также топливо и строительные материалы. В перечень материальных ресурсов, в том числе, включены вещевое имущество и предметы первой необходимости, средства связи, средства индивидуальной защиты.
Фото: иллюстрация