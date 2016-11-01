На Левобережье открытый колодец с кабелем в сантиметрах от тротуара

«Этот колодец нам не принадлежит. Но мы все равно направили к этому месту специалиста. Он осмотрел колодец. В результате визуального обследования выяснилось, что в колодце проходит какой-то кабель. Я могу предположить, что за этот колодец отвечает либо Омскэлектро, либо Транссигнал»,- рассказал Евгений Цепа, и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кировского округа.