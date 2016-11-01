На Левобережье открытый колодец с кабелем в сантиметрах от тротуара

Напомним, в редакцию Gorod55.ru пришло сообщение от читателя, что вблизи остановки «Школа милиции», на перекрестке улиц Перелета и проспекта Комарова уже которую неделю
Редакция обратилась за информацией в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрация Кировского административного округа с просьбой объяснить, что это за колодец и в чьем ведении он находится.
«Этот колодец нам не принадлежит. Но мы все равно направили к этому месту специалиста. Он осмотрел колодец. В результате визуального обследования выяснилось, что в колодце проходит какой-то кабель. Я могу предположить, что за этот колодец отвечает либо Омскэлектро, либо Транссигнал»,- рассказал Евгений Цепа, и.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кировского округа.
За дальнейшими комментариями Gorod55.ru обратился в МП «Транссигнал», которое занимается установкой и обслуживанием светофорных объектов в городе.
«Сейчас я не могу сказать, чей это колодец. Я направлю специалиста по этому адресу в течение дня. Если этот колодец окажется нашим, мы его закроем», - пообещал Аркадий Лукин, начальник АСУД МП «Трансигнал».
Позже выяснилось, что колодец, действительно, принадлежит МП «Транссигнал», и, как заверил нас Аркадий Лукин, в этот же день специалисты предприятия закрыли колодец.