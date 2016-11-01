Дороги в Омске опасны, предупреждение от ГИБДД

В связи с существенно изменившимися погодными условиями, выраженными обильным выпадением осадков, Госавтоинспекция обращает внимание омских автолюбителей на необходимость соблюдения ПДД.
Отмечается, что необходимо выдерживать достаточный боковой интервал, соблюдать дистанцию, а также во время снегопада скорость движения стоит снизить до минимума, дабы иметь возможность предотвратить любое возможное ДТП.
Также обращается внимание водителей на необходимость соблюдать предельную внимательность при появлении на проезжей части пешеходов, поскольку при неблагоприятных погодных условиях обзор пешеходов ограничен, в частности из-за капюшонов и зонтов.
Кроме того, еще одну опасность для водителей представляет образование гололеда на дорогах города, особенно на покрытии пролетных строений мостов. Поэтому при движению по мостам автолюбители должны сохранять предельную внимательность.
Омская Госавтоинспекция отмечает характерную для подобных погодных условий тенденцию, согласно которой увеличивается количество мелких ДТП, которые обходятся без пострадавших, но приводят к повреждению машин, а также к образованию транспортных заторов.
Попавших в трудную ситуацию на дороге участники дорожного движения за помощью могут обратиться в подразделения Госавтоинспекции по телефонам 02 или 79-35-04.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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