В Омске сгорел дотла автобус

Сообщение о возгорании неэксплуатируемого автобуса Икарус поступило в дежурную часть ГУ МЧС России по Омской области сегодня ночью в 03:31. На место происшествия на улицу 5-я Кордная Октябрьского округа города сразу были отправлены двенадцать человек спасателей и три единицы техники.
В то время, когда пожарные прибыли на место пожара, было зафиксировано горение по всей площади автотранспортного средства 1990 года выпуска.
Пожар на открытой площадке был локализован в 03:42, полностью ликвидирован в 04:52. Таким образом, открытый огонь был ликвидирован за три минуты, полностью потушен горящий автобус за 1 час 12 минут. Икарус после пожара восстановлению не подлежит. Сведений о пострадавших и погибших нет.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
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