В Омске сгорел дотла автобус



Пожар на открытой площадке был локализован в 03:42, полностью ликвидирован в 04:52. Таким образом, открытый огонь был ликвидирован за три минуты, полностью потушен горящий автобус за 1 час 12 минут. Икарус после пожара восстановлению не подлежит. Сведений о пострадавших и погибших нет.